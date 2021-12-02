Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
22.42
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
09d 5 °C
Мужчина с бетонной арматурой в руке проник в здание Минздрава Чехии

Мужчина с бетонной арматурой в руке проник в здание Минздрава Чехии

420on.cz 339
​Человек в капюшоне, вооруженный бетонной арматурой, попал в здание Минздрава в центре Праги. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он распахнул дверь в вестибюль, проскользнул через турникеты и поднялся по лестнице, где его остановили охранники. Мужчину разыскивает полиция.
Мужчина с бетонной арматурой в руке проник в здание Минздрава Чехии

Инцидент произошел более месяца назад, но полиции до сих пор не удалось выяснить, кто это был, поэтому полиция обратилась за помощью к общественности.

Muž s tyčí na ministerstvu zdravotnictví.

«Спустя некоторое время после входа в здание незваный гость был задержан сотрудниками службы безопасности, которые забрали у него бетонную арматуру и стали толкать его к входной двери», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

По словам охранников, у входа мужчина снова потребовал пустить его внутрь, он сказал, что хочет попасть на верхние этажи здания. «Когда он понял, что ему не позволят это сделать, он покинул здание и направился по своим делам», — сказал Рыбански. Инцидент был зафиксирован несколькими камерами системы безопасности в здании.

«Если вы знаете этого человека, позвоните по телефону 158», — добавил Рыбански. Полиция расследует это дело как угрозу в отношении должностного лица, за которое, согласно статьям Уголовного кодекса, может быть назначено тюремное заключение сроком до трех лет.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
полиция Прага Чехия Министерство здравоохранения преступность
Читайте
по теме 
На севере Чехии воры украли беседку, оставив только колышки
01.12.2021 13:10 Экономика
На севере Чехии воры украли беседку, оставив только колышки
1257
Мужчина в центре Праги поджег Mercedes (ВИДЕО)
30.11.2021 12:22 Общество
Мужчина в центре Праги поджег Mercedes (ВИДЕО)
2319
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
25.11.2021 10:22 Общество
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
4150
Полиция в Чехии расследует случаи подделки covid паспортов
23.11.2021 16:23 Общество
Полиция в Чехии расследует случаи подделки covid паспортов
4927
Последние новости:
02
декабря
Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии наконец-то снижаются
02.12.2021 10:30 Экономика
Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии наконец-то снижаются
429
В Чехии возобновят выплату компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от карантинных мер
02.12.2021 08:24 Экономика
В Чехии возобновят выплату компенсаций предпринимателям и фирмам, пострадавшим от карантинных мер
319
01
декабря
Депутаты чешского парламента одобрили выплату пособий родителям в связи с коронавирусом
01.12.2021 17:10 Экономика
Депутаты чешского парламента одобрили выплату пособий родителям в связи с коронавирусом
900
На севере Чехии воры украли беседку, оставив только колышки
01.12.2021 13:10 Экономика
На севере Чехии воры украли беседку, оставив только колышки
1257
В пражском районе Летна с 1 декабря можно бесплатно покататься на коньках
01.12.2021 12:28 Общество
В пражском районе Летна с 1 декабря можно бесплатно покататься на коньках
1129
В следующем году в Чехии подорожают электричество и газ
01.12.2021 11:56 Экономика
В следующем году в Чехии подорожают электричество и газ
2053
Эпидемия в Чехии замедляется: репродуктивное число упало ниже 1
01.12.2021 10:13 Коронавирус
Эпидемия в Чехии замедляется: репродуктивное число упало ниже 1
2240
Некоторые рождественские ярмарки в Чехии решили продолжить работу, несмотря на запрет
01.12.2021 08:26 Общество
Некоторые рождественские ярмарки в Чехии решили продолжить работу, несмотря на запрет
2889
30
ноября
На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи
30.11.2021 19:26 Общество
На улицах Праги можно увидеть рождественские трамваи
1344
Чехи решили посмеяться над своим президентом
30.11.2021 17:10 Общество
Чехи решили посмеяться над своим президентом
4038


Мобильная версия