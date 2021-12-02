Мужчина с бетонной арматурой в руке проник в здание Минздрава Чехии

Инцидент произошел более месяца назад, но полиции до сих пор не удалось выяснить, кто это был, поэтому полиция обратилась за помощью к общественности.
«Спустя некоторое время после входа в здание незваный гость был задержан сотрудниками службы безопасности, которые забрали у него бетонную арматуру и стали толкать его к входной двери», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.
По словам охранников, у входа мужчина снова потребовал пустить его внутрь, он сказал, что хочет попасть на верхние этажи здания. «Когда он понял, что ему не позволят это сделать, он покинул здание и направился по своим делам», — сказал Рыбански. Инцидент был зафиксирован несколькими камерами системы безопасности в здании.
«Если вы знаете этого человека, позвоните по телефону 158», — добавил Рыбански. Полиция расследует это дело как угрозу в отношении должностного лица, за которое, согласно статьям Уголовного кодекса, может быть назначено тюремное заключение сроком до трех лет.
Источник: novinky.cz
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