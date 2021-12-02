Мужчина с бетонной арматурой в руке проник в здание Минздрава Чехии

​Человек в капюшоне, вооруженный бетонной арматурой, попал в здание Минздрава в центре Праги. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он распахнул дверь в вестибюль, проскользнул через турникеты и поднялся по лестнице, где его остановили охранники. Мужчину разыскивает полиция.

Инцидент произошел более месяца назад, но полиции до сих пор не удалось выяснить, кто это был, поэтому полиция обратилась за помощью к общественности.

«Спустя некоторое время после входа в здание незваный гость был задержан сотрудниками службы безопасности, которые забрали у него бетонную арматуру и стали толкать его к входной двери», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

По словам охранников, у входа мужчина снова потребовал пустить его внутрь, он сказал, что хочет попасть на верхние этажи здания. «Когда он понял, что ему не позволят это сделать, он покинул здание и направился по своим делам», — сказал Рыбански. Инцидент был зафиксирован несколькими камерами системы безопасности в здании.

«Если вы знаете этого человека, позвоните по телефону 158», — добавил Рыбански. Полиция расследует это дело как угрозу в отношении должностного лица, за которое, согласно статьям Уголовного кодекса, может быть назначено тюремное заключение сроком до трех лет.

Источник: novinky.cz

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