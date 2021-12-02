В Чехии срок действия сертификатов о вакцинации сокращен до 9 месяцев

С 1 января 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации от covid-19 будет сокращен до 9 месяцев. Об этом заявил 2 декабря министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

О сокращении срока действия сертификатов говорят уже некоторое время в связи с необходимостью ревакцинации.

«Мы сокращаем срок действия свидетельств о вакцинации до девяти месяцев с 1 января следующего года», — сказал Войтех.

Таким образом, Чехия следует рекомендациям Европейской комиссии, которая в конце ноября предложила именно такой период действия сертификатов. По словам Войтеха, если люди получат третью, бустерную дозу вакцины, то срок действия сертификата будет пока неопределенным.

Раньше в мобильном приложении Tečka был указан срок действия сертификата о вакцинации до 2025 года.После обновления приложения эта дата пропала.

Сейчас в Чехии люди могут получить бустерную дозу вакцины через пять месяцев. Люди, получившие вакцину Janssen, будут предупреждены о возможности ревакцинации всего через два месяца.

Примерно 6,4 миллиона человек в Чешской Республике прошли полную вакцинацию. Еще 940 тысяч человек уже получили бустерные дозы вакцины, которые восстанавливают уровень антител и, по мнению специалистов, снижают риск серьезного течения болезни. Среднее число сделанных прививок за семь дней в настоящее время составляет около 54 000 доз.

Источник: novinky.cz

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