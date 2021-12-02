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Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака

Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака

420on.cz 426
​Биотехнологическая компания Sotio Biotech получит 7 миллиардов крон от группы PPF для разработки лекарства от различных видов рака.
Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака

Деньги будут использованы для проведения двух клинических испытаний препарата SOT101. Он стимулирует иммунную систему, активируя лейкоциты, особенно Т-лимфоциты и NK-клетки, для уничтожения опухолевых клеток. В иммуноонкологии это многообещающее терапевтическое вещество, которое также хорошо сочетается с признанными онкологическими препаратами. В настоящее время препарат проходит испытания в качестве монотерапии у пациентов с опухолями кожи и почек.

К концу 2023 года три новых продукта, разработанные Sotio, также войдут в фазу клинических испытаний.

BOXR1030 — флагманский проект компании по терапии CAR-T-клетками опухолей тканей. BOXR1030 готовится для каждого пациента отдельно с использованием его собственной иммунной системы. Лейкоциты (Т-клетки), обработанные в лаборатории, вводятся обратно в тело пациента, где они находят опухолевые клетки и убивают их. Клиническое исследование уже одобрено и начнется в начале 2022 года.

SOT102 — это противоопухолевое лекарство на платформе ADC. Этот препарат является носителем цитостатиков (таких как химиотерапия), он может выбирать опухолевую клетку, прикрепляться к ее поверхности и сделать так, чтобы лекарство проникло в нее, не повреждая здоровые клетки. Первое клиническое исследование у пациентов с опухолями желудка и поджелудочной железы планируется начать в марте 2022 года.

К концу 2022 года Sotio также планирует начать клинические испытания SOT201. Это вещество, которое объединяет SOT101 и PD-1 в фиксированной комбинации. «Такие значительные вложения позволят нам значительно продвинуться в клинической разработке продуктов, которые мы разрабатываем», — сказал генеральный директор Sotio Радек Шпишек.

Группа PPF будет предоставлять Sotio финансирование постепенно, в зависимости от достижения определенных этапов разработки и регулирования. Группа, основанная трагически погибшим Петром Келлнером, работает в 25 странах, где инвестирует в различные отрасли, от финансовых услуг до телекоммуникаций, СМИ, биотехнологий, недвижимости и инжиниринга. PPF работает в Европе, Азии и Северной Америке, владеет активами на сумму 40,3 миллиарда евро и насчитывает 80 000 сотрудников по всему миру.

Источник: cc.cz

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