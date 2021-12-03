ČAP подала жалобу в Еврокомиссию по поводу страхования иностранцев в PVZP

Согласно поправке к закону об иностранцах от июля 2021 года, граждане иностранных государств, получившие разрешение на долговременное пребывание в Чешской Республике, могут оформить договор обязательного комплексного медицинского страхования только в компании Pojišťovna VZP, a.s. Это дочернее предприятие крупнейшей чешской страховой компании Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR).
За страховки для более чем 60 000 иностранцев в Чешской Республике страховщики получали от 600 до 800 миллионов крон в год. Однако теперь PVZP имеет эксклюзивное право на страхование иностранцев в течение пяти лет с момента вступления в силу упомянутой поправки. Через пять лет иностранцам также будет разрешено оформлять полисы медицинского страхования в других страховых компаниях.
Однако, по мнению Чешской страховой ассоциации, закон и практика противоречат правилам конкуренции, а также правилам договора о функционировании Европейского Союза (SFEU).
«Из 25 членов ассоциации только четыре компании занимались этим видом страхования. Тем не менее, наша ассоциация очень критически воспринимае принятые изменения и рассматривает их как системную проблему. Это исключает здоровую конкуренцию на рынке», — сказал Ян Матушек, генеральный директор ČAP.
По его словам, государства-члены ЕС не могут предоставлять исключительное право коммерческим или государственным предприятиям создавать монополию на каком-либо рынке.
«Существует обширная прецедентная практика Суда ЕС, которая явно подразумевает запрет государствам-членам на создание местных или национальных монополий», — отмечает ČAP в жалобе. Поправка к закону лишает другие компании возможности предоставлять медицинское страхование иностранцам в Чешской Республике.
По этим и другим причинам представители ČAP 29 ноября 2021 года подали жалобу в Европейскую комиссию на нарушение Чешской Республикой европейского законодательства.
Источник: zdravezpravy.cz
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