Метеорологи предупредили о сильном ветре и гололеде в Чехии

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил о гололеде и сильном ветре. Предупреждение действует с 4 декабря до утра 5 декабря.

Сильный ветер с порывами более 65 километров в час будет наблюдаться на севере и северо-востоке Чешской республики — в Моравскосилезском регионе и некоторых районах Либерецкого и Оломоуцкого регионов. Предупреждение действует 3 декабря с 4 часов утра до 18 часов. Возможно падение деревьев и сложности с движением транспорта.

Предупреждение о гололеде объявлено с полудня субботы до 6:00 воскресенья. «На западе республики снегопад к вечеру превратится в мокрый дождь со снегом, поэтому ночью и утром на дорогах будет гололед», — сказали метеорологи.

Предупреждение действует для Высочины, Южно-Моравского края, а также части Южночешского и Пардубицкого регионов.

«При движении нужно быть очень осторожным, пожилым или менее мобильным людям следует ограничивать выход на улицу. Водителям рекомендуется следить за дорожной информацией и вести машину очень аккуратно»,— рекомендовали метеорологи.

Источник: novinky.cz

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