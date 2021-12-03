Полиция в Чехии задержала 53 мигранта

​Полиция в Бржецлаве за два дня задержала 53 мигранта, которые пытались попасть в Чехию на четырех машинах. Среди задержанных — четыре водителя, один из которых дважды проехал через полицейское оцепление.

В четверг полиция хотела проверить легковой автомобиль Chrysler Voyager с венгерским номерным знаком на автомагистрали D2 возле Бржецлава. Однако, по словам пресс-секретаря полиции Богумила Малашека, 22-летний молдавский водитель после требования полиции остановиться нажал на газ и, свернув с шоссе на Велке-Биловице, направился в Подивин. В деревне он пытался уехать от полицейских через узкие улочки, дорога привела к Леднице, где полиция перекрыла дорогу, однако водитель прорвался через оцепление. Потом по дороге в Валтице путь ему преградили две полицейские машины и он был вынужден остановиться.

«Даже тогда он не хотел сдаваться. Патрули использовали огнестрельное оружие, чтобы задержать и успокоить его», — сказал Малашек. Вместе с ним в автомобиле ехали девять мигрантов, которые направлялись в Западную Европу.

«Полицейские возбудили дело для вынесения постановления о депортации. Водитель оказался в наручниках в полицейском участке. Он будет нести ответственность за организацию и обеспечение пересечения государственной границы и нападение на должностное лицо», — сказал Малашек.

Сегодня днем ​​южно-моравская полиция преследовала и остановила еще три машины. Впоследствии они задержали еще 44 мигрантов, в основном из Сирии, в том числе троих детей. Трое водителей были задержаны и преследуются по закону.

В конце ноября 26 мигрантов были задержаны на двух машинах в районе Бржецлава, а в начале ноября прошлого года южно-моравские таможенники обнаружили рекордное количество беженцев в одном грузовике. На трассе D2 они проверили грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находилось 48 человек, в основном, граждане Сирии и Турции.

Источник: ceskenoviny.cz

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