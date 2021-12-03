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Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год

Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год

420on.cz 484
Третья, четвертая, пятая доза против covid-19 будут необходимы так же, как и ревакцинация каждый год, предполагает председатель правления и генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.
Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год

Глава Pfizer, отвечая на вопрос BBC, считает ли он, что после третьей инъекции нужна будет следующая доза вакцины, сказал: «Я полагаю, что, вероятно, потребуется ежегодная ревакцинация для поддержания очень высокого уровня защиты».

Бурла дал интервью еще до обнаружения нового штамма коронавируса — омикрон, который очень заразен, но, согласно первым выводам экспертов, не вызывает более тяжелого течения болезни.

В настоящее время компания работает над вакциной, адаптированной для омикрона, которая будет доступна через три месяца, заявил глава Pfizer.

Pfizer, который сотрудничает с немецкой компанией BioNTech, в этом году продала вакцины не менее чем на 35 миллиардов долларов (более 784 миллиардов крон).

На вопрос, не аморально ли зарабатывать деньги на пандемии, Бурла ответил, что были спасены миллионы жизней. «Мы спасли мировой экономике триллионы долларов», — добавил он.

На прошлой неделе Pfizer заявила, что ревакцинация третьей дозой вакцины Comirnata, разработанной в сотрудничестве с BioNTech, будет эффективна против новых штаммов коронавируса.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия вакцинация прививки
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