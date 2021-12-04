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Сильный снегопад осложняет автомобильное движение в Чехии

Сильный снегопад осложняет автомобильное движение в Чехии

420on.cz 898
Сильный снегопад наблюдался субботним утром в большинстве регионов в Чехии, а также создал сложности в Праге. Неочищенные дороги в столице плохо доступны для транспорта, что может удивить некоторых водителей.
Сильный снегопад осложняет автомобильное движение в Чехии

После ясной ночи Чехия проснулась пасмурным и ветреным утром, во многих районах выпало много снега. В результате движение на дорогах стало более сложным, например, автомагистраль D8 возле Усти-над-Лабем пришлось закрыть примерно на час из-за застрявших грузовиков или аварий.

Осложнения есть и в Праге, некоторые важные автомагистрали остались неубранными. Рано утром снег затруднял движение из Голешовиц в Жижков, а также на улице Виноградска в направлении из Страшнице.

Из-за снегопада и неубранных автодорог в Праге были временно отменены некоторые автобусные остановки. На железной дороге тоже есть проблемы. Поезда не отправлялись со станции Масарик в направлении Челаковице, также были ограничения на железнодорожной станции в Высочанах.

В селе Красна Хебского района автобус столкнулся с грузовым автомобилем, два человека получили легкие ранения. Водителю грузовика, вероятно, не удалось выполнить поворот из-за снега и гололеда.

В Либерецком районе дороги покрыты ледяным слоем снега, как в районе Градец-Кралове. Водители также должны быть осторожны в Моравскосилезском крае.

Температура воздуха в субботу составляет около нуля градусов Цельсия или чуть ниже, в течение дня немного потеплеет.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага погода Чехия Автомобили транспорт
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