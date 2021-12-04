Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
22.5
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
13n 1 °C
В Чехии из зоопарка сбежала красная панда

В Чехии из зоопарка сбежала красная панда

420on.cz 439
2 декабря из зоопарка в Оломоуце сбежала красная панда и забралась на высокое дерево. Пожарным пришлось несколько часов уговаривать животное спуститься, однако снять панду с дерева удалось только создав «стену из воды».
В Чехии из зоопарка сбежала красная панда

Самец панды по кличке Жерар после ссоры со своим соседом по клетке сбежал из  оломоуцкого зоопарка и забрался на дерево высотой около 12 метров. В то время как животное было довольно своим новым домом, пожарные пытались поймать беженца, срезая ветви и растянув под деревом специальную сетку, или  нарушить его комфорт, создав водяную завесу. Спасательная операция длилась около часа. В конце концов пожарным удалось благополучно поймать Жерара и вернуть его в зоопарк.

Obrázek

Годовалый самец Жерар прибыл в Оломоуцкий зоопарк вместе со вторым самцом из Франции в мае этого года. По словам представителей зоопарка, животные сначала дружили, однако спустя некоторое время перестали понимать друг друга. 

«Несколько дней назад между ними произошла ссора, в результате которой за одним из самцов закрепилось доминирующее положение. Франсуа попытался выгнать своего друга Жерара из вольера, что ему и удалось сделать при совпадении ряда обстоятельств», — рассказали сотрудники зоопарка.

Источник: echo24.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
животные Оломоуц Чехия пожарники спасатели зоопарк
Читайте
по теме 
Мужчина в Чехии пытался избавиться от крота с помощью пиротехники и повредил себе обе ноги
19.11.2021 11:27 Общество
Мужчина в Чехии пытался избавиться от крота с помощью пиротехники и повредил себе обе ноги
2194
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой
08.11.2021 12:16 Общество
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой
2187
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
02.11.2021 08:53 Общество
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
2043
Животные в Пражском зоопарке отметили Halloween
30.10.2021 18:08 Общество
Животные в Пражском зоопарке отметили Halloween
1726
Последние новости:
04
декабря
Каждый четвертый чех намерен потратить на рождественские подарки более 7500 крон
04.12.2021 11:44 Экономика
Каждый четвертый чех намерен потратить на рождественские подарки более 7500 крон
215
Сильный снегопад осложняет автомобильное движение в Чехии
04.12.2021 10:02 Общество
Сильный снегопад осложняет автомобильное движение в Чехии
898
03
декабря
Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год
03.12.2021 18:26 Общество
Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год
2304
Полиция в Чехии задержала 53 мигранта
03.12.2021 16:53 Общество
Полиция в Чехии задержала 53 мигранта
2996
Метеорологи предупредили о сильном ветре и гололеде в Чехии
03.12.2021 13:38 Общество
Метеорологи предупредили о сильном ветре и гололеде в Чехии
1869
2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом
03.12.2021 11:57 Коронавирус
2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом
1047
ČAP подала жалобу в Еврокомиссию по поводу страхования иностранцев в PVZP
03.12.2021 08:39 Общество
ČAP подала жалобу в Еврокомиссию по поводу страхования иностранцев в PVZP
2331
Андрей Бабиш: на меня пытался напасть вооруженный человек
03.12.2021 08:10 Политика
Андрей Бабиш: на меня пытался напасть вооруженный человек
1397
02
декабря
Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака
02.12.2021 17:03 Общество
Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака
1037
В Чехии срок действия сертификатов о вакцинации сокращен до 9 месяцев
02.12.2021 15:04 Общество
В Чехии срок действия сертификатов о вакцинации сокращен до 9 месяцев
2932


Мобильная версия