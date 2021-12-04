В Чехии из зоопарка сбежала красная панда

2 декабря из зоопарка в Оломоуце сбежала красная панда и забралась на высокое дерево. Пожарным пришлось несколько часов уговаривать животное спуститься, однако снять панду с дерева удалось только создав «стену из воды».

Самец панды по кличке Жерар после ссоры со своим соседом по клетке сбежал из оломоуцкого зоопарка и забрался на дерево высотой около 12 метров. В то время как животное было довольно своим новым домом, пожарные пытались поймать беженца, срезая ветви и растянув под деревом специальную сетку, или нарушить его комфорт, создав водяную завесу. Спасательная операция длилась около часа. В конце концов пожарным удалось благополучно поймать Жерара и вернуть его в зоопарк.

Годовалый самец Жерар прибыл в Оломоуцкий зоопарк вместе со вторым самцом из Франции в мае этого года. По словам представителей зоопарка, животные сначала дружили, однако спустя некоторое время перестали понимать друг друга.

«Несколько дней назад между ними произошла ссора, в результате которой за одним из самцов закрепилось доминирующее положение. Франсуа попытался выгнать своего друга Жерара из вольера, что ему и удалось сделать при совпадении ряда обстоятельств», — рассказали сотрудники зоопарка.

Источник: echo24.cz

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