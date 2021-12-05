Опрос STEM: 19% чехов против вакцинации от covid-19

19% чехов выступают против вакцинации от коронавируса, 14% из них настроены категорически и не намерены делать прививку от covid-19. Еще 6% сомневаются, стоит ли делать прививку, а 43% респондентов высказались за обязательную вакцинацию.

Это следует из опроса агентства STEM, проведенного в ноябре.

На данный момент медицинские работники в Чехии ввели около 13,69 миллиона доз вакцины. 6,39 миллиона человек полностью прошли вакцинацию, а еще около 1 миллиона сделали третью прививку (ревакцинацию).

Около 75% людей в стране в настоящее время вакцинированы, как минимум, первой дозой или записаны на прививку. Однако остальные или явно скептически относятся к вакцинации, или не уверены, стоит ли делать прививку. «С апреля этого года мы не наблюдаем значительной динамики поддержки вакцинации. Напротив, становится все больше и больше решительных людей, которые не хотят вакцинироваться», — отметили в STEM. Если в апреле 10% людей были решительно против прививки, то сейчас их количество увеличилось до 14%.

Люди с низким финансовым положением, с базовым образованием и люди в возрасте от 18 до 29 лет отказываются от вакцинации чаще.

Бустерная доза вакцины вызывает наибольший интерес среди вакцинированных людей старше 60 лет. Почти 90% из них уже получили третью дозу или зарегистрированы на прививку. Примерно 60% привитых людей младше 30 лет также планируют сделать третью прививку. Четверть вакцинированных все еще не решаются или отказываются от бустерной дозы, наиболее частой причиной являются сомнения в ее необходимости. Некоторые люди боятся плохой реакции на предыдущие прививки.

Многие привитые люди поддерживают обязательную вакцинацию, однако и среди них около 25% выступают против такой меры. Среди непривитых людей более 87% выступают против обязательной вакцинации.

Опрос проходил с 20 по 28 ноября, в нем приняли участие 1012 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: