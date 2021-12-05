Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
22.5
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01n 3 °C
Опрос STEM: 19% чехов против вакцинации от covid-19

Опрос STEM: 19% чехов против вакцинации от covid-19

420on.cz 685
19% чехов выступают против вакцинации от коронавируса, 14% из них настроены категорически и не намерены делать прививку от covid-19. Еще 6% сомневаются, стоит ли делать прививку, а 43% респондентов высказались за обязательную вакцинацию.
Опрос STEM: 19% чехов против вакцинации от covid-19

Это следует из опроса агентства STEM, проведенного в ноябре.

На данный момент медицинские работники в Чехии ввели около 13,69 миллиона доз вакцины. 6,39 миллиона человек полностью прошли вакцинацию, а еще около 1 миллиона сделали третью прививку (ревакцинацию).

Около 75% людей в стране в настоящее время вакцинированы, как минимум, первой дозой или записаны на прививку. Однако остальные или явно скептически относятся к вакцинации, или не уверены, стоит ли делать прививку. «С апреля этого года мы не наблюдаем значительной динамики поддержки вакцинации. Напротив, становится все больше и больше решительных людей, которые не хотят вакцинироваться», — отметили в STEM. Если в апреле 10% людей были решительно против прививки, то сейчас их количество увеличилось до 14%.

Люди с низким финансовым положением, с базовым образованием и люди в возрасте от 18 до 29 лет отказываются от вакцинации чаще. 

Бустерная доза вакцины вызывает наибольший интерес среди вакцинированных людей старше 60 лет. Почти 90% из них уже получили третью дозу или зарегистрированы на прививку. Примерно 60% привитых людей младше 30 лет также планируют сделать третью прививку. Четверть вакцинированных все еще не решаются или отказываются от бустерной дозы, наиболее частой причиной являются сомнения в ее необходимости. Некоторые люди боятся плохой реакции на предыдущие прививки.

Многие привитые люди поддерживают обязательную вакцинацию, однако и среди них около 25% выступают против такой меры. Среди непривитых людей более 87% выступают против  обязательной вакцинации. 

Опрос проходил с 20 по 28 ноября, в нем приняли участие 1012 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
вакцинация Чехия прививки коронавирус Опрос общественного мнения
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер
05.12.2021 16:13 Коронавирус
Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер
98
Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год
03.12.2021 18:26 Общество
Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год
2900
В Чехии срок действия сертификатов о вакцинации сокращен до 9 месяцев
02.12.2021 15:04 Общество
В Чехии срок действия сертификатов о вакцинации сокращен до 9 месяцев
3228
С марта 2022 года Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессий
30.11.2021 08:29 Коронавирус
С марта 2022 года Минздрав Чехии планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и отдельных профессий
2322
Последние новости:
05
декабря
Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер
05.12.2021 16:13 Коронавирус
Минздрав Чехии до Рождества планирует дальнейшее ужесточение карантинных мер
98
В этом году осень в Чехии была одной из самых теплых за последние 247 лет
05.12.2021 12:24 Общество
В этом году осень в Чехии была одной из самых теплых за последние 247 лет
413
04
декабря
В Чехии из зоопарка сбежала красная панда
04.12.2021 13:36 Общество
В Чехии из зоопарка сбежала красная панда
1301
Каждый четвертый чех намерен потратить на рождественские подарки более 7500 крон
04.12.2021 11:44 Экономика
Каждый четвертый чех намерен потратить на рождественские подарки более 7500 крон
602
Сильный снегопад осложняет автомобильное движение в Чехии
04.12.2021 10:02 Общество
Сильный снегопад осложняет автомобильное движение в Чехии
1634
03
декабря
Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год
03.12.2021 18:26 Общество
Глава Pfizer: ревакцинацию нужно будет проходить каждый год
2900
Полиция в Чехии задержала 53 мигранта
03.12.2021 16:53 Общество
Полиция в Чехии задержала 53 мигранта
3795
Метеорологи предупредили о сильном ветре и гололеде в Чехии
03.12.2021 13:38 Общество
Метеорологи предупредили о сильном ветре и гололеде в Чехии
2191
2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом
03.12.2021 11:57 Коронавирус
2 декабря в Чехии выявлено 18 582 новых случая заболевания коронавирусом
1318
ČAP подала жалобу в Еврокомиссию по поводу страхования иностранцев в PVZP
03.12.2021 08:39 Общество
ČAP подала жалобу в Еврокомиссию по поводу страхования иностранцев в PVZP
2670


Мобильная версия