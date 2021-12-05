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В этом году осень в Чехии была одной из самых теплых за последние 247 лет

В этом году осень в Чехии была одной из самых теплых за последние 247 лет

420on.cz 413
В этом году метеорологическая осень, по данным пражского Клементинума, стала одной из самых теплых за последние 247 лет, в течение которых проводится мониторинг погоды на старейшей чешской метеорологической станции. Средняя температура с начала сентября до конца ноября составляла 11,6 градуса Цельсия, что на 1,8 градуса больше, чем долгосрочный средний показатель с 1775 по 2014 год.
В этом году осень в Чехии была одной из самых теплых за последние 247 лет

«Эта осень с ее средней температурой занимала от 14 до 16 место из 247 предыдущих осенних сезонов с 1775 года, то есть вошла в 10% самых теплых осенних сезонов за 247 лет», — сказали метеорологи.

Самая теплая осень, зарегистрированная в Клементинуме, была в 2006 году со средней температурой 13,2 градуса. Самая холодная осень была зафиксирована в 1786 году со средней температурой 5,8 градуса Цельсия.

В ноябре этого года среднемесячная температура в Клементинуме достигла 6,3 градуса. Отклонение от так называемой нормы с 1981 по 2010 год составило 0,9 градуса, а по сравнению с долгосрочным средним показателем 1775–2014 годов оно было на 1,9 градуса выше. Таким образом, ноябрь этого года занял 42-44 место из 247 ноября прошлого года с 1775 года. 

Самый теплый ноябрь с 1775 года был в 2015 году со средней температурой 8,7 градуса, в то время как самая холодная погода с 1775 года преобладала в этом месяце в 1858 году со средней температурой -3 градуса Цельсия.

Метеорологическая осень длится с сентября по ноябрь, а астрономическая осень — от осеннего равноденствия в конце сентября до зимнего солнцестояния, которое приходится на 21 декабря этого года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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погода Чехия Прага
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