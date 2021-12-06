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В Чехии во время стрельбы погиб мужчина, преступник покончил жизнь самоубийством

В Чехии во время стрельбы погиб мужчина, преступник покончил жизнь самоубийством

420on.cz 1304
Вечером в воскресенье в результате перестрелки в деревне Радейовице на севере Пльзенского края погиб мужчина. Стрелявший преступник покончил жизнь самоубийством.
В Чехии во время стрельбы погиб мужчина, преступник покончил жизнь самоубийством

На месте происшествия сразу же выехала полиция, дело ведут следователи по уголовным делам. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию по данному делу, сообщила ČTK пресс-секретарь областной полиции Павла Бурешова.

«Сегодня ранним вечером в северной части города Пльзень произошло жестокое преступление, в результате которого погиб один человек. Вскоре после преступления, скорее всего, погиб сам преступник», — сказала она.

По данным ČTK, злоумышленник повесился после совершения преступления. Поселок был закрыт после инцидента.

Радейовице — часть Пржегишова. Здесь расположено 27 домов, в которых живут несколько десятков людей.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
преступность оружие Чехия полиция
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