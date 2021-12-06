Мартин Конопасек, один из участников документального фильма V síti, проведет два года в тюрьме

​Мартин Конопасек проведет два года в тюрьме из-за документального фильма V síti («В сети») о жестоком обращении с подростками в Интернете.

В Чехии областной апелляционный суд согласился с решением районного суда, который приговорил Мартина Конопасека к двухлетнему тюремному заключению. Решение суда окончательное, возможна только апелляция.

Мужчина общался с главными героями фильма V síti («В сети»), которым на вид было двенадцать лет, через социальные сети, просил их раздеться или прислать ему интимные фото.

«Зачем мне подавать апелляцию, я пойду и сяду. Я буду заперт в стране или в тюрьме, какая разница», — сказал Конопасек репортерам. 48-летний мужчина, который также работал детских лагерях, защищался, заявляя, что девочкам исполнилось 16 лет. «Он выступил только с этим аргументом в свою защиту», — сказал сегодня судья.

Конопасеку грозило до пяти лет тюрьмы, его адвокат ходатайствовал об оправдании или условном приговоре, а прокурор предложил приговор в середине. Согласно обвинительному заключению, с ноября 2018 года по февраль 2019 года Конопасек вступал в контакт с девушками, которые притворялись двенадцатилетними, в социальной сети под вымышленными именами. Фактически, они были взрослыми героями документального фильма.

По мнению суда, Конопасек совершил преступление в виде создания угрозы для воспитания ребенка, попытки совершения жестокого обращения с ребенком для производства порнографии, попытки незаконного контакта с ребенком и попытки распространения порнографии, а также производство детской порнографией. Конопасек сознался только в последнем преступлении.

По словам Йозефа Гавлика, у него не было выбора, потому что полиция нашла файлы с детской порнографией на его компьютере.

Никаких сексуальных отклонений у Конопасека эксперт не обнаружил, мотивом его действий было, по мнению эксперта, сексуальное удовлетворение.

Остальные люди, фигурирующие в документальном фильме, были приговорены к испытательному сроку. «По сравнению с другими преступниками, обвиняемый — единственный, кто отказывается признать серьезность своих действий, он отрицает совершение преступления», — сказал Гавлик.

Источник: ceskenoviny.cz

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