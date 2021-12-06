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Чехи меньше пили алкоголь во время эпидемии, но больше ели

Чехи меньше пили алкоголь во время эпидемии, но больше ели

420on.cz 178
​Эпидемия коронавируса изменила привычки чехов. В прошлом году потребление алкоголя было самым низким с 1996 года. С другой стороны, потребление продуктов питания в Чехии увеличилось, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Чехи меньше пили алкоголь во время эпидемии, но больше ели

«Во время пандемии люди чаще употребляли в пищу продукты с более длительным сроком хранения и хорошей питательной ценностью, для укрепления иммунитета чехи больше ели овощей и фруктов», — поясняет руководитель отдела статистики сельского и лесного хозяйства ČSÚ Рената Водичкова.

В прошлом году каждый чех съел 87,8 килограмма фруктов, что на 1,3 килограмма больше, чем в 2019 году. Из продуктов, используемых в основном в качестве гарниров, в прошлом году было рекордное потребление риса и бобовых. В среднем каждый чех съел почти 8 килограммов риса и 3,6 килограмма бобовых, таких как чечевица, фасоль и горох. «Это самые высокие значения с начала мониторинга в 1920 и 1948 годах соответственно», — говорится в статистике.

Напротив, потребление картофеля в прошлом году снизилось почти на 4,5 килограмма в годовом исчислении — до 65,1 килограмма на человека. Люди также меньше ели макароны.

В прошлом году чехи потребляли 262,5 килограмма молока и молочных продуктов на душу населения. По сравнению с прошлым годом это означает рост на 5,4%. Интерес к сыру или творогу возрос больше, чем к молоку. 

В прошлом году потребление мяса увеличилось на 800 граммов — до 84 килограмм на душу населения. В то время как интерес к птице и свинине в последние годы растет, потребление говядины в прошлом году несколько снизилось.

Потребление мукомольных и хлебобулочных изделий в прошлом году снизилось на 3 кг — до 103,5 килограмма на человека. Люди покупали меньше хлеба.

«Закрытие ресторанов повлияло на снижение потребления безалкогольных и алкогольных напитков», — подтвердил Радек Матейка из ČSÚ. Статистика последний раз фиксировала такое низкое потребление безалкогольных напитков в 2001 году.

Потребление алкогольных напитков снизилось до самого низкого уровня с 1996 года. Потребление пива сократилось на 6 литров на человека в годовом исчислении. В среднем каждый чех сейчас выпивает 140 литров пива. Потребление вина упало на 0,5 литра — до 20 литров на человека.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
алкоголь продукты чешское пиво Чехия статистика коронавирус
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