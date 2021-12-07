В Чехии построят самый длинный подвесной мост в мире

Подвесной мост построен возле смотровой площадки Stezka v oblacích, к которой ведет канатная дорога — от горы Сламник до горы Хлум. Туристы смогут пройти по мосту на высоте 1125 метров над уровнем моря.
После пересечения долины у посетителей будет возможность познакомиться с местной природой и историей.
Строители использовали 1030 кубометров бетона для строительства подвесного моста. Общий вес моста составит 405 тонн, а общий вес канатов — 158 тонн, вспомогательных конструкций — 20 тонн. Основной трос будет иметь диаметр 76 миллиметров.
Самый длинный подвесной мост в мире в настоящее время находится недалеко от португальского города Арока. Его длина составляет 516 метров, а высота над землей достигает 176 метров.
Источник: novinky.cz
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