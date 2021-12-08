После праздников из рождественской елки в Праге изготовят мебель

Семидесятилетняя ель, которая в этом году прибыла на Староместскую площадь из поселка Дольни Черна Студнице в Яблонецком крае, будет радовать горожан до праздника Трех королей, который отмечают 6 января. Затем уже по традиции ствол дерева будет использован для изготовления мебели. Ствол дерева разрежут и высушат, затем студенты профессионального училища Яров изготовят из него мебель, которая будет передана в социальные учреждения, в том числе в детские дома.
В прошлом году местные студенты изготовили скамейки и садовую мебель для дома престарелых в Малешицах из елки на Староместской площади.
Ветви хвойного дерева послужат лакомством для животных в Пражском зоопарке.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: