После праздников из рождественской елки в Праге изготовят мебель

​Ель высотой примерно 22 метра будет украшать Староместскую площадь до 6 января. Но если во время Рождества главная пражская елка выполняет чисто эстетическую функцию, то после Нового года она отправится в новое путешествие. После демонтажа ствол дерева будет использован для производства мебели, которую передадут в социальные учреждения.

Семидесятилетняя ель, которая в этом году прибыла на Староместскую площадь из поселка Дольни Черна Студнице в Яблонецком крае, будет радовать горожан до праздника Трех королей, который отмечают 6 января. Затем уже по традиции ствол дерева будет использован для изготовления мебели. Ствол дерева разрежут и высушат, затем студенты профессионального училища Яров изготовят из него мебель, которая будет передана в социальные учреждения, в том числе в детские дома.

В прошлом году местные студенты изготовили скамейки и садовую мебель для дома престарелых в Малешицах из елки на Староместской площади.

Ветви хвойного дерева послужат лакомством для животных в Пражском зоопарке.

Источник: novinky.cz

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