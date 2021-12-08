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Женщина в Чехии отправила турецкому «актеру» почти 900 000 крон

Женщина в Чехии отправила турецкому «актеру» почти 900 000 крон

420on.cz 820
48-летняя женщина из Брно познакомилась в Интернете с мужчиной, который выдавал себя за турецкого актера. Постепенно она перечислила ему около 900 тысяч крон, которые она взяла в долг.
Женщина в Чехии отправила турецкому «актеру» почти 900 000 крон

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь полиции Богумил Малашек. Это случай не редкость, полиция неоднократно предупреждала людей об интернет-мошенничестве.

Переписка с турецким «актером» началась через социальные сети в сентябре прошлого года. Женщина постепенно отправляла мошеннику почти 900 000 крон на его биткойн-кошелек, рассказал Малашек.

В конце концов мужчина потребовал перечислить ему еще 50 000 крон. Когда женщина отказалась отправлять деньги, мужчина стал угрожать, что будет публиковать конфиденциальные видео из их взаимного общения. Только после этого женщина сообщила о случившемся в полицию.

Это не единичная афера в социальных сетях. Например, в сентябре этого года 40-летняя женщина в Брно отправила более 1,2 миллиона крон предполагаемому врачу в Украину за год знакомства через Интернет. Перевод приостановил банк, которому данная транзакция показалась подозрительной. В прошлом году женщина преклонного возраста из Брно отправила якобы австралийцу более 300 000 крон. Полиция напоминает, чтобы люди при знакомстве в Интернете никому не отправляли деньги, конфиденциальную информацию или личные данные, включая копии документов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
мошенничество Чехия деньги интернет банки социальные сети
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