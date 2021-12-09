Мужчина в Чехии забаррикадировался в доме с ядовитыми змеями

​Во вторник агрессивный мужчина забаррикадировался в доме в районе Угерске-Градиште и угрожал его поджечь. Специальному подразделению полиции удалось задержать агрессора. В доме находилась собака бойцовской породы, а также ядовитые змеи.

Обратившиеся в полицию родственники сообщили о 34-летнем психически больном мужчине, который заперся в доме и вел себя агрессивно. Из-за опасений, что он может быть вооружен, на место были также вызваны оперативное подразделение полиции и переговорщик.

«Мужчина крикнул, что подожжет дом и всех убьет. Были обоснованные опасения, что он может навредить себе. Также в доме была собака бойцовской породы и ядовитые змеи», — сообщила пресс-секретарь полиции Милена Сабатова.

Когда мужчина перестал общаться, в дом ворвались полицейские, задержали его и передали спасателям. Затем следователи по уголовным делам обыскали дом, чтобы убедиться, что нет опасности для родственников, которых, к счастью, не было дома во время инцидента.

Источник: novinky.cz

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