Мужчина в Чехии забаррикадировался в доме с ядовитыми змеями

Обратившиеся в полицию родственники сообщили о 34-летнем психически больном мужчине, который заперся в доме и вел себя агрессивно. Из-за опасений, что он может быть вооружен, на место были также вызваны оперативное подразделение полиции и переговорщик.
«Мужчина крикнул, что подожжет дом и всех убьет. Были обоснованные опасения, что он может навредить себе. Также в доме была собака бойцовской породы и ядовитые змеи», — сообщила пресс-секретарь полиции Милена Сабатова.
Когда мужчина перестал общаться, в дом ворвались полицейские, задержали его и передали спасателям. Затем следователи по уголовным делам обыскали дом, чтобы убедиться, что нет опасности для родственников, которых, к счастью, не было дома во время инцидента.
Источник: novinky.cz
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