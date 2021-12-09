Сильный снегопад осложнил движение транспорта в Чехии

Предупреждения метеорологов о сильном снегопаде сбылись. С раннего утра по всей Чешской Республике идет сильный снегопад, метель осложняет ситуацию на дорогах. Хуже всего ситуация на юге Моравии, где по прогнозам выпадет от 15 до 20 сантиметров снега, а также в Южной Чехии. Дорожники задействовали всю имеющуюся технику.

В Южно-Моравском крае больше всего снега выпало в районе Зноймо. В 6:49 дорога между Дрновице и Подоми в районе Вышкова была закрыта для грузовиков. В 7:15 дорожники в районах Бржецлав и Годонин предупредили об обледенении, а дороги в этих районах и в Зноймо были покрыты мокрым снегом. Снег осложнял и движение автобусов в Брно.

В Южной Чехии выпало около десяти сантиметров снега. На дорогах уже ночью начали работать 170 единиц снегоуборочной техники.

В Либерецком крае проблемы водителям создает моросящий дождь, который замерзает при минусовых температурах. Поэтому пешеходы и водители должны быть осторожны при движении по дорогам, которые еще не посыпаны солью и песком.

Дороги в районе Усти-над-Лабем доступны для транспортного движения, однако видимость местами ухудшается из-за снега, местами образуется наледь.

В течение дня в Чехии будет пасмурно, может идти небольшой снег, особенно в горах. Температура воздуха в низинах поднимется до двух градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz

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