Количество фишинговых атак в Чехии увеличилось

В этом году количество фишинговых атак в Чехии значительно увеличилось. Чехи встречались с ними в этом году на 35% чаще, чем в прошлом году, как на компьютерах, так и на мобильных телефонах.

Это следует из анализа антивирусной компании Avast.

«Во всем мире мы наблюдаем рост фишинговых атак на 24% за последние пять месяцев. В Чешской Республике Avast блокировал в среднем 7 400 вредоносных URL-адресов на 100 000 жителей каждый месяц», — пояснил эксперт по безопасности Avast Алексей Савчин.

Наиболее распространены мошеннические сообщения, отправленные по электронной почте (82%), за ними следуют фишинговые веб-сайты (25%) и SMS-сообщения (22%). Однако и телефонные звонки не исключение (16%).

Исследование показало, что с фишингом чаще всего сталкиваются домашние пользователи в возрасте от 25 до 34 лет. В то время как женщины чаще становятся жертвами фишинга по электронной почте (в 70% случаев, мужчины в 46%), фишинговые сайты в основном обманывают мужчин (в 32% случаев, женщин в 11%).

«Фишинг по-прежнему остается одной из самых распространенных угроз, с которыми могут столкнуться люди, поэтому хорошо, что пользователи относятся к таким атакам осторожно и сами сообщают об этом в соответствующие органы. Только таким образом они смогут ограничить свое распространение или не допустить, чтобы кто-то еще поддался им», — заявил Савчин.

Компания по безопасности Check Point ранее заявляла, что хакеры чаще всего выдают себя за сотрудников Microsoft во время фишинговых атак (29% обнаруженных мошенников). На втором месте транспортная компания Amazon (13%), на третьем — DHL (9%).

«Киберпреступники постоянно пытаются улучшить свои методы и сделать кражу личных данных более эффективной. Для этого часто используют сообщения, имитирующие известные бренды. В этом году социальные сети впервые стали одной из трех категорий, которыми чаще всего злоупотребляют, что также связано с ростом онлайн-общения из-за пандемии коронавируса», — сказал Петер Ковальчик, региональный директор, эксперт по безопасности Check Point.

Он подчеркнул, что отдельные бренды, к сожалению, мало что могут сделать в борьбе с имитацией. «Пользователи должны обращать внимание на опечатки, доменные имена, неверные данные или другие подозрительные детали. Мы также всегда рекомендуем очень осторожно обращаться со своими личными данными и всегда дважды думать, прежде чем открывать вложения в электронном письме или переходить по ссылке», — сказал Ковальчик.

«Особенно если речь идет об электронных письмах от Amazon, Microsoft или DHL, где существует наибольший риск поддельных сообщений. В настоящее время также необходимо остерегаться мошеннических сообщений, имитирующих социальные сети, такие как Facebook или WhatsApp», — добавил эксперт по безопасности.

Что такое фишинг?

Интернет-мошенники часто рассылают электронные письма, которые создают впечатление, что они исходят от надежной компании, банка, офиса или веб-сайта. С помощью этих отчетов злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию, например о банковских счетах. Затем они используют эти данные для снятия средств со счета жертвы.

Источник: novinky.cz

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