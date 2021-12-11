В пражский зоопарк привезли вомбата

На выставке Darwinův kráter, на которой представлена природа Австралии и Тасмании, появился новый «экспонат» — самец вомбата по кличке Купер. Это самый первый вомбат в Чехии, но скоро должна появиться самка. Сейчас животное находится в карантине, увидеть его можно будет во второй половине января.

«Когда я впервые увидел вомбата в Австралии, я был очарован им, и мне никогда не приходило в голову, что мы когда-либо сможем представить его в Праге», — сказал директор зоопарка Мирослав Бобек, представляя нового обитателя павильона Darwinův kráter.

Пражский зоопарк сосредоточится на разведении тасманского подвида вомбата, которого сейчас, включая Прагу, разводят только в шести европейских зоопарках. Купер прибыл в Чехию из немецкого зоопарка в Ганновере, где он родился в июле прошлого года. Он является первым потомком местной племенной пары — трехлетней самки Майи и пятилетнего самца Келли.

По словам сотрудника зоопарка Давида Вали, черты характера он унаследовал от матери. Он очень контактный. Благодаря этому посетители смогут увидеть его днем, хотя вомбаты наиболее активны в сумерках или ночью. Купер активен уже после обеда, когда отправляется исследовать свой загон. Его любимое лакомство — сладкий картофель и кукуруза. В кормовую смесь ему также добавляют свеклу, петрушку, сельдерей или овсянку.

Вомбаты — сумчатые животные и являются ближайшими родственниками коал. Помимо Тасмании, они также населяют некоторые районы Австралии. Они вырастают до одного метра в длину и имеют крепкое тело, что типично для животных, роющих норы.

Возможно, уже в начале следующего года у Купера будет подруга, однако привезти ее в Прагу сейчас не получается из-за эпидемии коронавируса.

Источник: blesk.cz