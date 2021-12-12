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Двое пражан продавали в Интернете товары, которых у них не было. Ущерб превысил 1 миллион крон.

Двое пражан продавали в Интернете товары, которых у них не было. Ущерб превысил 1 миллион крон.

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Два предпринимателя из Праги (37 и 49 лет) получали от людей предоплату за товары, которые якобы продавали через Интернет. Обманным путем они присвоили более 1,25 миллиона крон.
Двое пражан продавали в Интернете товары, которых у них не было. Ущерб превысил 1 миллион крон.

Полиция города Мост обвинила двоих человек в мошенничестве. 37-летний житель Праги сейчас находится в следственном изоляторе, его соучастник под домашним арестом. За обман потребителей им грозит до восьми лет лишения свободы.

Всего от действий мошенников пострадали 250 человек. Они откликнулись на предложения о покупке товаров в Интернете. Один из преступников выступал в качестве продавца, общался с потерпевшими и требовал предоплаты за товар в виде аванса или полной согласованной стоимости товара. Те, кто интересовался предлагаемыми игровыми консолями, мобильными телефонами, ноутбуками, фотоаппаратами, должны были перечислить деньги на банковские счета, открытые другим мошенником.

В итоге соучастники не отправляли заказанные товары клиентам, деньги людям не вернули, а сняли со счета и использовали для собственных нужд. Впоследствии они перестали контактировать с клиентами. По такой схеме они «работали» около года.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
интернет магазины Чехия мошенничество полиция преступность
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