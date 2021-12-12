Тысячи противников обязательной вакцинации протестуют в Праге

​Противники противоэпидемических мер в очередной раз собрались в центре чешской столицы, чтобы выразить свой протест против обязательной вакцинации против covid-19 и предполагаемого нарушения личных свобод и конституции Чехии.

Сотни людей собрались на Вацлавской площади за полчаса до официального начала мероприятия в 14:00. Демонстрация началась с песни Карла Крыла и выступления председателя общественной инициативы Chcípl pes Якуба Ольберта, который приветствовал присутствующих «на острове свободы». Как и во время предыдущих акци протеста, демонстранты не носили респираторы и не соблюдали дистанцию.

Когда полиция призвала протестующих соблюдать действующие противоэпидемические меры, участники акции стали свистеть. Однако у полиции пока нет причин вмешиваться, сообщил ČTK пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек. По его оценке, на площади собралось около 4 тысяч человек.

«Мы не против добровольной вакцинации, мы только против обязательной вакцинации, которую правительство пытается ввести здесь при поддержке парламента Чешской Республики», — заявили организаторы.

После 15:00 протестующие прошли от Вацлавской площади к зданию администрации правительства. Завершить мероприятие планируются у памятника первому президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику на Градчанской площади.

В конце ноября аналогичную акцию протеста инициатива Chcípl pes проводила на Летне. По оценкам полиции, там собралось от 2500 до 3000 противников противоэпидемических мер.

Инициатива готовит очередную акцию протеста в последний день этого года на Староместской площади. По словам Ольберта, ее основная цель — дать людям надежду и веру к следующему году. Представители инициативы Chcípl pes также заявили, что 20 декабря будут разливать уху на Староместской площади.

Источник: ceskenoviny.cz