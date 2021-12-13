Из-за технической неисправности в центре Праги не работает метро

​В пражском метро на станции Вышеград утром 13 декабря обнаружили техническую неисправность. Из-за этого приостановлено движение поездов на линии C. Введено альтернативное автобусное сообщение.

О техническом дефекте сообщила компания Dopravní podnik hl. м. Prahy (DP) на своем сайте, где она информирует о чрезвычайных ситуациях, ограничивающих движение транспорта.

«Это техническая неисправность на станции Вышеград», — заявила пресс-секретарь DP Анета Ржегкова.

По предварительным оценкам, работа метро возобновится около 10 часов утра. До этого времени пассажиров, которые находятся на линии C, перевозит специальный автобус линии XC.

Альтернативные маршруты проходят на участке между станциями Florenc и Pražského povstání.

Источник: novinky.cz