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Ржичаны вновь заняли первое место в рейтинге качества жизни в Чехии

Ржичаны вновь заняли первое место в рейтинге качества жизни в Чехии

420on.cz 263
Чешский городок Ржичаны в четвертый раз занял первое место в рейтинге, оценивающим качество жизни в Чешской Республике. На второй строчке рейтинга находится Прага.
Ржичаны вновь заняли первое место в рейтинге качества жизни в Чехии

Третье место занимают Брандис-над-Лабе – Стара Болеслав (улучшение на одну позицию), а четвертое — поселок Черношице, который в прошлом году занимал пятую строчку рейтинга. В топ-10 лучших мест попал и Бероун (в прошлом году он был на 11-м месте). Все эти населенные пункты расположены в Центральной Чехии.

Последнюю строчку рейтинга занимает город Орлова в Моравско-Силезском крае. В пятерку городов с самым низким качеством жизни вошли также Карвина, Мост, Литвинов и Жатец.

Ежегодный рейтинг качества жизни в 206 населенных пунктах страны составляет ассоциация Obce v datech при участии консалтинговой компании Deloitte.

Населенные пункты оцениваются по 29 параметрам, среди которых — условия работы и образования, доступность различных видов услуг, здоровье жителей, состояние окружающей среды, транспортное сообщение и др.

Источник: prazsky.denik.cz

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рейтинг Чехия уровень жизни Прага
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