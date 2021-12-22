Образование в Чехии: какую программу MBA выбрать

Магистр делового администрирования, или MBA, — престижная и востребованная на рынке труда квалификация. В Чехии за аккредитацию таких образовательных программ отвечает Чешская ассоциация школ MBA (CAMBAS). В статье разберем 7 самых популярных программ MBA в Чехии.

Если программы бакалавриата и магистратуры в Чешской Республике получают аккредитацию от государства, то программы MBA не регулируются и могут предоставляться любыми компаниями.

Тем не менее в Чехии существует организация, которая контролирует качество MBA программ и занимается выдачей аккредитаций, — это CAMBAS. Ассоциация работает в Чешской Республике с 1998 года и признана другими международными ассоциациями, в том числе EQUAL.

Программы MBA рассчитаны на профессионалов с высшим образованием, которые уже имеют опыт работы в своей сфере. Студенты MBA в течение 400 часов изучают теорию и практику, получают знания, которые можно применить в рамках управления компанией или проектами. Длительность программ варьируется от 12 до 30 месяцев. Для поступления на MBA, как правило, нужен диплом бакалавра и двухлетний опыт управленческой работы.

Какую программу MBA выбрать

1. Нью-Йоркский университет в Праге

University of New York in Prague – UNYP

UNYP готовит магистров делового администрирования с 2000-го года. Программа Нью-Йоркского университета получила аккредитацию International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) и вышеупомянутой ассоциации CAMBAS.

Обучение проходит на английском языке и длится 18 месяцев. За это время студенты проходят 11 базовых курсов (общие для всех направлений) и 3 специализированных курса (в зависимости от выбранной программы). Выбрать можно одну из пять специальностей: Management, Entrepreneurship, Finance, Marketing, Global Business Services. Занятия проводятся очно по выходным (два выходных в месяц).

Некоторые курсы в UNYP преподают менеджеры таких компаний, как Coca-Cola, British Telecom, Volkswagen, Bell Labs, 3M. В Прагу также приезжают преподаватели из Гарварда и LaSalle. В этом году UNYP заключил партнерское соглашение с Дублинской школой бизнеса.

Исследование, проведенное среди выпускников программы MBA в UNYP, показало, что большинство из них продвигается по службе в течение восьми месяцев после получения степени и зарабатывают на 46% больше коллег, не имеющих степени MBA.

Условия поступления на программу MBA в UNYP:

● подтверждение о высшем образовании

● две рекомендации

● 3 года практики

● владение английским языком

● мотивационное письмо

● собеседование

Стоимость обучения: 335 000 крон

2. Институт Шкода Авто

ŠKODA AUTO Vysoká škola – ŠAVŠ

Программа появилась в ŠAVŠ в 2016 году. Обучение проходит на английском языке и длится 18 месяцев. За полтора года студенты проходят несколько интенсивных трехдневных семинаров (они проводятся 1-2 раза в месяц). Чтобы завершить программу необходимо написать выпускную работу.

Условия поступления на программу MBA в ŠAVŠ:

● диплом о высшем образовании

● собеседование

Стоимость обучения: 9 500 евро

3. Пражская международная бизнес-школа

Prague International Business School – PIBS

C 1991 года Пражская международная бизнес-школа реализует программу MBA. Партнером программы стал Manchester Metropolitan University (The British MBA Association). Учиться можно на английском, чешском или немецком. Обучение длится 24 месяца. Можно выбрать один из двух форматов:

● резидентное обучение (один раз по одной неделе)

● дистанционное обучение

Условия поступления на программу MBA в PIBS:

● диплом о высшем образовании

● 2 года практики

● английский или немецкий язык

● вступительные испытания: собеседование/тест GMAT и теста по языку

Стоимость обучения: 250 000 крон.

4. Высшая Банковская Школа – Технический Университет Остравы

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Партнер программы — Liverpool John Moores University, Великобритания

Обучение проводится на английском языке. Длительность зависит от выбранного формата:

● Обучение парт-тайм рассчитано на 24 месяца (занятия 1-2 раза в месяц по пятницам и субботам)

● Обучение фул-тайм рассчитано на 18 месяцев (занятия 2-3 раза в месяц по пятницам и субботам)

●Обучение в формате индивидуальных консультация рассчитано на 2 семестра + еще 1–2 семестра выделяется на подготовку выпускной работы

Условия поступления на программу MBA в Высшую банковскую школу:

● диплом о высшем образовании

● 2 года менеджерской практики

● английский язык IELTS 6.5

Стоимость обучения: 290 000 крон

5. Высшая школа экономики в Праге, Международная школа бизнеса и менеджмента

Vysoká škola ekonomická v Praze, International School of Business and Management – ISBM

С 2009 года Школа бизнеса ВШЭ реализует программу MBA, аккредитованную FIBAA – Foundation International Business Accreditation Administration. Обучение длится 30 месяцев (включая написание выпускной работы, на которую отводится полгода) и проходит на английском языке.

Партнерами программы стали University ZHAW Zurich, School of Management and Law, WOIS Innovation School Cobourg и непосредственно сам ВШЭ.

Лекции проводятся два раза в месяц (в пятницу и субботу) в стенах ВШЭ. Обучение также проводится по модульной системе — каждый модуль заканчивается защитой семинарной работы или экзаменом. В конце года студенты сдают годовую письменную работу.

Условия поступления на программу MBA в ISBM:

● диплом о высшем образовании

● 2 рекомендации (вуз, место работы)

● 2 года менеджерской практики

● английский на уровне B1 (вас ждет тест)

● собеседование

● резюме

● мотивационное письмо

Стоимость программы: 310 000 крон (без НДС)

6. Высшая школа экономики в Праге, Французско-чешский институт управления

Vysoká škola ekonomická v Praze, Francouzsko-český institut řízení – IFTG

Программа действует с 1992 года. Обучение длится 12 месяцев (на чешском или французском языке). Университеты-партнеры — IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. У программы есть аккредитация Министерства образования Франции. Обучение проходит очно (2 раза в месяц). В рамках программы студенты изучают французский язык.

Условия поступления на программу MBA в IFTG:

● диплом о высшем образовании

● чешский и французский язык на высоком уровне

Стоимость обучения: 55 000 крон

7. Институт финансов и управления

Vysoká škola finanční a správní – VŠFS

С 2003 года получить степень MBA можно в VŠFS. Обучение длится 20 месяцев и проходит на английском языке. Партнерский университет — City University of Seattle, США. Раз в месяц проводятся очные занятия (по выходным), в остальное время студент учится онлайн.

Условия поступления на программу MBA в VŠFS:

● диплом о высшем образовании

● заверенная и переведенная на английский язык копия диплома

● список предметов с оценками

● сертификат о знании английского — TOEFL (IBT 86), CPE, IELTS (Band 7)

● резюме

● мотивационное письмо

Стоимость обучения: 240 000 крон

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