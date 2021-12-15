В Чехии суд вынес приговор женщине, которая поранила свою четырехлетнюю дочь

Областной суд города Пльзень приговорил к условному наказанию 38-летнюю женщину, которая в нетрезвом состоянии напала на свою маленькую дочь и поранила ее острым предметом.

Гражданка Беларуси, которая в настоящее время находится на лечении в психиатрической больнице в Добржанах, призналась, что прошлым летом острым предметом поранила свою четырехлетнюю дочь. Раны на шее и на руках были неглубокие, серьезных травм ребенок не получил. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с максимальным испытательным сроком в пять лет и в то же время назначил лечение от алкогольной зависимости в специальном учреждении.

По словам прокурора, женщина, намереваясь убить себя и свою дочь, вечером 5 июля в квартире в Пльзене, напала на ребенка с острым предметом. По мнению специалистов, действия были совершены в состоянии алкогольного делирия (острое, преходящее нарушение восприятия и уровня сознания) после употребления алкоголя. По словам психиатров, из-за этого осужденная не могла осознать незаконность своих действий или проконтролировать их.

Обвиняемая призналась в совершении преступления и согласилась с юридической квалификацией. «Мне очень жаль, я чувствую себя виноватой. Может быть, в будущем я смогу помочь своей дочери», — сказала она в суде. Сейчас ребенок находится в детском учреждении.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: