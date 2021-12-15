В Чехии расследуют дело о жестоком обращении с животными

Инспекторы ветеринарной администрации забрали четырех собак, подвергшихся жестокому обращению, у заводчика из Пршеровского района.
«На момент проверки на месте было четыре собаки. Все они находились в очень плохом состоянии, истощенные, с заметной потерей жира и мышечной ткани», — сообщила SVS на своем сайте во вторник.
По словам инспекторов, у собак не было доступа к пище и воде, миски во дворе были пустыми, а в одной из них была замерзшая вода.
Помимо четырех живых животных, ветеринарные инспекторы также обнаружили тело мертвой собаки.
Содержание животных у заводчика приносит им постоянные страдания, поэтому ветеринары забрали собак. Сейчас животные находятся в приютах в Пршерове и Койетине.
«Ввиду серьезности действий заводчика Областное ветеринарное управление Оломоуцкого края подало жалобу в полицию по подозрению в совершении преступления, связанного с жестоким обращением с животными», — добавили в SVS.
Источник: novinky.cz
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