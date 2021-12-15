За неуплату налога на 165 миллионов крон в Чехии и Словакии задержаны участники ОПГ

Представители чешской и словацкой полиции сообщили сегодня о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких десятков человек и компаний в связи с неуплатой НДС. Ущерб от действий подозреваемых превысил 6,5 миллиона евро (165 миллионов крон).

Дело рассматривается совместной чешско-словацкой следственной группой. По данным полиции, главного организатора задержали в Чехии.

Глава Финансового управления Словакии Иржи Ржежулка заявил на пресс-конференции, что среди обвиняемых есть предприниматели и участники мотоспорта. Представители словацкой и чешской полиции не предоставили более подробной информации о личности обвиняемых. Ржежулка только сказал, что кодовое название мероприятия Zpěvák (Певец) было выбрано не случайно.

Члены группы подозреваются в создании сети компаний в Чешской Республике и Словакии, которые предоставляли фиктивные или завышенные рекламные услуги на гоночных автомобилях. Таким образом, по данным Финансового управления Словакии, предварительное уклонение от уплаты НДС составило 130 миллионов крон в Чешской Республике и более 1,4 миллиона евро (35 миллионов крон) в Словакии.

«Мы выяснили, что за этим налоговым преступлением стоит организованная группа. Рекламная деятельность и связанные с ней расходы были оптимизированы за счет счетов-фактур, которые в большинстве случаев были фиктивными или сильно завышенными», — сказал глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Злинского края Франтишек Урбанек. По данным полиции, главным организатором мошенничества является гражданин Чехии, который в прошлом уже был осужден.

Прибыль от налогового мошенничества подозреваемые снимали через банкоматы в Словакии.

Чешская полиция начала преследование по делу 25 человек и 18 юридических лиц по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Словацкая полиция обвинила пятерых словаков и столько же чехов, а также десять юридических лиц.

Источник: ceskenoviny.cz

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