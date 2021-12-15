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Сенат Чехии поддержал отмену монополии на медицинское страхование иностранцев

Сенат Чехии поддержал отмену монополии на медицинское страхование иностранцев

420on.cz 1
Сенат в очередной раз поддержал предложение некоторых депутатов, требующих отмены монополии страховой компании Pojišťovna VZP на медицинское страхование иностранцев. Депутаты также хотят удвоить минимальный лимит страховых выплат в случае иностранцев с долгосрочным проживанием в Чехии.
Сенат Чехии поддержал отмену монополии на медицинское страхование иностранцев

Палата депутатов отклонила аналогичные поправки Сената в июле этого года. Новое предложение теперь будет обсуждаться комитетами верхней палаты парламента.

Летом депутаты одобрили поправку, согласно которой иностранцы с долгосрочным пребыванием в Чехии должны будут застраховаться на пять лет только в Pojišťovna VZP, которая является дочерней компанией Всеобщей страховой медицинской компании (VZP). Нижняя палата обеспечила соблюдение этого постановления, хотя, помимо Сената, против него были также министерства внутренних дел и здравоохранения, Чешская страховая ассоциация и Торговая палата.

Автор поправки, депутат Милослав Янулик, обуславливал это необходимостью решить проблему, заключающуюся в том, что иностранцы, которые приезжают в Чешскую Республику на работу, обслуживаются врачами, не имеющими уверенности в том, что им будет выплачена компенсация. Однако, по мнению сенаторов во главе с Томашем Йирсой, это изменение противоречит конституционному и европейскому законодательству, поскольку «лишает иностранцев права выбирать медицинское страхование в соответствии с их предпочтениями», сообщает Radio.cz

Поэтому, как и летом, сенаторы предложили разрешить большему количеству страховых компаний предоставлять медицинское страхование иностранцам. Их предложение предусматривает создание реестра медицинского страхования для иностранцев, который будет вести Чешское ассоциация страховщиков. В реестр будут включены отдельные данные о согласованном коммерческом медицинском страховании для иностранцев, доступ к которому будет предоставлен медицинским учреждениям и, при необходимости, полиции.

Как уже сообщал 420on, Чешская страховая ассоциация (ČAP) подала жалобу в Европейскую комиссию по поводу медицинского страхования иностранцев. ČAP оспаривает поправку этого года к закону, согласно которой иностранцы в Чешской Республике теперь должны оформлять полисы медицинского страхования только в компании Pojišťovna VZP.

Источник: ruski.radio.cz
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Темы
иностранцы Медицина и фармацевтика страховые компании страхование Чехия законы Палата депутатов ЧР Сенат ЧР
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