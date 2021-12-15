Полиция Чехии разыскивает двух подозреваемых в кражах в торговых центрах

Полицейские в районе Градец-Кралове ищут мужчину и женщину, подозреваемых в краже. Пару засняли камеры видеонаблюдения в двух городах, когда они забирали вещи из тележек у покупателей в торговых центрах.

Обе кражи произошли в прошлый понедельник, сообщила в среду пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова. Днем в одном из магазинов в Хлумец-над-Цидлиноу была ограблена 71-летняя женщина, которая положила сумку с бумажником и платежной картой в свою тележку для покупок.

«Ее невнимательностью воспользовалась неизвестная женщина, в результате пенсионерке был нанесен ущерб почти на две тысячи крон», — заявила пресс-секретарь. Через полчаса 74-летняя женщина из Градец-Кралове лишилась аналогичным образом кошелька. При этом ущерб составил семь тысяч крон.

«Полиция просит общественность помочь опознать людей (молодую женщину в черной кепке и пожилого мужчины в серой кепке) на видео. Если у вас есть информация, которая позволит установить их личность, свяжитесь с нами по телефону 158», — добавила Пижлова, добавив, что подозреваемым грозит два года тюрьмы.

Источник: novinky.cz