Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.27
USD
22.43
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Полиция Чехии разыскивает двух подозреваемых в кражах в торговых центрах

Полиция Чехии разыскивает двух подозреваемых в кражах в торговых центрах

420on.cz 104
Полицейские в районе Градец-Кралове ищут мужчину и женщину, подозреваемых в краже. Пару засняли камеры видеонаблюдения в двух городах, когда они забирали вещи из тележек у покупателей в торговых центрах.
Полиция Чехии разыскивает двух подозреваемых в кражах в торговых центрах

Обе кражи произошли в прошлый понедельник, сообщила в среду пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова. Днем в одном из магазинов в Хлумец-над-Цидлиноу была ограблена 71-летняя женщина, которая положила сумку с бумажником и платежной картой в свою тележку для покупок.

«Ее невнимательностью воспользовалась неизвестная женщина, в результате пенсионерке был нанесен ущерб почти на две тысячи крон», — заявила пресс-секретарь. Через полчаса 74-летняя женщина из Градец-Кралове лишилась аналогичным образом кошелька. При этом ущерб составил семь тысяч крон.

«Полиция просит общественность помочь опознать людей (молодую женщину в черной кепке и пожилого мужчины в серой кепке) на видео. Если у вас есть информация, которая позволит установить их личность, свяжитесь с нами по телефону  158», — добавила Пижлова, добавив, что подозреваемым грозит два года тюрьмы.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция Чехия преступность кражи
Читайте
по теме 
За неуплату налога на 165 миллионов крон в Чехии и Словакии задержаны участники ОПГ
15.12.2021 13:53 Общество
За неуплату налога на 165 миллионов крон в Чехии и Словакии задержаны участники ОПГ
857
В Чехии расследуют дело о жестоком обращении с животными
15.12.2021 10:44 Общество
В Чехии расследуют дело о жестоком обращении с животными
623
В Чехии суд вынес приговор женщине, которая поранила свою четырехлетнюю дочь
15.12.2021 09:59 Общество
В Чехии суд вынес приговор женщине, которая поранила свою четырехлетнюю дочь
841
Двое пражан продавали в Интернете товары, которых у них не было. Ущерб превысил 1 миллион крон.
12.12.2021 09:22 Общество
Двое пражан продавали в Интернете товары, которых у них не было. Ущерб превысил 1 миллион крон.
1837
Последние новости:
15
декабря
Сенат Чехии поддержал отмену монополии на медицинское страхование иностранцев
15.12.2021 18:34 Общество
Сенат Чехии поддержал отмену монополии на медицинское страхование иностранцев
312
За неуплату налога на 165 миллионов крон в Чехии и Словакии задержаны участники ОПГ
15.12.2021 13:53 Общество
За неуплату налога на 165 миллионов крон в Чехии и Словакии задержаны участники ОПГ
857
В Чехии расследуют дело о жестоком обращении с животными
15.12.2021 10:44 Общество
В Чехии расследуют дело о жестоком обращении с животными
623
В Чехии суд вынес приговор женщине, которая поранила свою четырехлетнюю дочь
15.12.2021 09:59 Общество
В Чехии суд вынес приговор женщине, которая поранила свою четырехлетнюю дочь
841
14 декабря в Чехии выявлен 16 691 новый случай заражения коронавирусом
15.12.2021 09:02 Коронавирус
14 декабря в Чехии выявлен 16 691 новый случай заражения коронавирусом
799
14
декабря
Самому или с агентством: как выгодно сдать квартиру в Чехии
14.12.2021 16:06 Общество
Самому или с агентством: как выгодно сдать квартиру в Чехии
1452
Чтобы купить квартиру в Праге нужно 16 годовых зарплат
14.12.2021 15:44 Экономика
Чтобы купить квартиру в Праге нужно 16 годовых зарплат
2560
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии увеличилась до 2,7%
14.12.2021 12:00 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии увеличилась до 2,7%
762
Компания Microenergy в Чехии прекращает поставки электричества и газа
14.12.2021 10:29 Экономика
Компания Microenergy в Чехии прекращает поставки электричества и газа
1622
В центре Праги на месте бумажной фабрики построят элитный жилой комплекс
14.12.2021 09:23 Экономика
В центре Праги на месте бумажной фабрики построят элитный жилой комплекс
2215


Мобильная версия