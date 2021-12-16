Перед Рождеством Чешская почта обрабатывает около 750 000 посылок в день

​За неделю до рождественских праздников количество посылок в отделениях Чешской почты составляет около 750 000 в день. Это на 200% больше, чем в обычное время.

Пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик сообщил, что наибольшая посещаемость почтовых отделений ожидается в четверг и пятницу.

Почтовые отделения в этом году отправили на на 500 тысяч посылок меньше, чем в прошлом году. Люди в этом году могли без ограничений опять покупать товары в обычных магазинах, поэтому количество покупок в интернет-магазинах немного ниже, чем в прошлом году.

Пресс-секретарь уточнил, что Чешская почта доставит все посылки до Рождества, которые она примет до 22 декабря. Однако это не означает, что это крайний срок для заказа подарков в интернет-магазине. Таким магазинам нужно время, чтобы упаковать и забрать посылку после заказа, и только потом она прибывает в почтовое отделение.

Как и в прошлом году, этой осенью почта приняла на работу дополнительно около 5000 сотрудников на неполный рабочий день, чтобы клиенты получили все свои посылки вовремя.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz