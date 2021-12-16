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Перед Рождеством Чешская почта обрабатывает около 750 000 посылок в день

Перед Рождеством Чешская почта обрабатывает около 750 000 посылок в день

420on.cz 165
​За неделю до рождественских праздников количество посылок в отделениях Чешской почты составляет около 750 000 в день. Это на 200% больше, чем в обычное время.
Перед Рождеством Чешская почта обрабатывает около 750 000 посылок в день

Пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик сообщил, что наибольшая посещаемость почтовых отделений ожидается в четверг и пятницу.

Почтовые отделения в этом году отправили на на 500 тысяч посылок меньше, чем в прошлом году. Люди в этом году могли без ограничений опять покупать товары в обычных магазинах, поэтому количество покупок в интернет-магазинах немного ниже, чем в прошлом году.

Пресс-секретарь уточнил, что Чешская почта доставит все посылки до Рождества, которые она примет до 22 декабря. Однако это не означает, что это крайний срок для заказа подарков в интернет-магазине. Таким магазинам нужно время, чтобы упаковать и забрать посылку после заказа, и только потом она прибывает в почтовое отделение.

Как и в прошлом году, этой осенью почта приняла на работу дополнительно около 5000 сотрудников на неполный рабочий день, чтобы клиенты получили все свои посылки вовремя. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 
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Темы
Чешская почта почта Чехия Рождество в Праге Рождество
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