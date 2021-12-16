В Чехии в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек

В поселке Брадлецка Лгота в районе Семили 16 декабря разбился автобус, который перевозил семь человек. Шесть из них получили травмы, в том числе один человек был тяжело ранен.

Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь региональной полиции Войтех Робовски.

Авария произошла в четверг около 11 часов. Автобус, перевернувшийся на бок, по неустановленным пока причинам оказался в кювете. На место сразу же выехали пожарные, спасатели и полицейские, движение по шоссе было закрыто в обоих направлениях. Водителя автобуса, который оказался зажат в кабине, пришлось освобождать спасателям. Медики на месте оказали помощь шестерым пострадавшим. Один с тяжелой травмой был доставлен на машине скорой помощи в больницу в Либереце, четверо с легкими травмами — в больницу в Йичине.

Расследование обстоятельств аварии продолжается

Источник: ceskenoviny.cz

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