В Чехии в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек

Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь региональной полиции Войтех Робовски.
Авария произошла в четверг около 11 часов. Автобус, перевернувшийся на бок, по неустановленным пока причинам оказался в кювете. На место сразу же выехали пожарные, спасатели и полицейские, движение по шоссе было закрыто в обоих направлениях. Водителя автобуса, который оказался зажат в кабине, пришлось освобождать спасателям. Медики на месте оказали помощь шестерым пострадавшим. Один с тяжелой травмой был доставлен на машине скорой помощи в больницу в Либереце, четверо с легкими травмами — в больницу в Йичине.
Расследование обстоятельств аварии продолжается
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: