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В Чехии в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек

В Чехии в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек

420on.cz 202
В поселке Брадлецка Лгота в районе Семили 16 декабря разбился автобус, который перевозил семь человек. Шесть из них получили травмы, в том числе один человек был тяжело ранен.
В Чехии в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек

Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь региональной полиции Войтех Робовски. 

Авария произошла в четверг около 11 часов. Автобус, перевернувшийся на бок, по неустановленным пока причинам оказался в кювете. На место сразу же выехали пожарные, спасатели и полицейские, движение по шоссе было закрыто в обоих направлениях. Водителя автобуса, который оказался зажат в кабине, пришлось освобождать спасателям. Медики на месте оказали помощь шестерым пострадавшим. Один с тяжелой травмой был доставлен на машине скорой помощи в больницу в Либереце, четверо с легкими травмами — в больницу в Йичине.

Расследование обстоятельств аварии продолжается

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
авария дтп автобусы полиция Чехия спасатели
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