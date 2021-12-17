Покататься на лыжах за границей: какие условия нужно соблюдать

Если вы хотите покататься на лыжах этой зимой за границей, нужно не только заранее запланировать поездку, но и быть достаточно гибкими. Из-за эпидемии коронавируса и появлением новых мутаций вируса правила посещения горнолыжных курортов быстро меняются.

По сравнению с прошлым годом зимний сезон 2021/2022 выглядит намного лучше. На некоторых горнолыжных курортах он уже открыт, однако любителям зимних видов спорта придется учитывать определенные ограничения.

Австрия

В Австрии закончился локдаун для вакцинированных. Отели и рестораны открылись (с 17 декабря в Зальцбурге, Каринтии и Штирии), но действует правило двух подтверждений 2G (вакцинация или справка о болезни за последние шесть месяцев). Лыжникам приходится считаться с тем, что Après-Ski-bary по-прежнему закрыты, а локдаун распространяется на непривитых людей. Правило 2G действует на подъемниках и канатных дорогах. На детей до 12 лет ограничения не распространяются. Люди старше 15 лет должны носить респиратор в закрытых кабинках канатных дорог и подъемниках (для детей от 7 до 14 лет достаточно медицинской маски).

Италия

С 16 декабря Италия ужесточила правила для всех, кто приезжает в страну. Те, кто вакцинирован или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, должны обязательно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Непривитые люди также должны предъявить отрицательный тест, но при этом они обязаны пройти пятидневный карантин после прибытия в Италию. На подъемниках и канатных дорогах нужно носить респираторы (кроме детей младше 6 лет). Для проживания в отелях и пансионах в горах действует правило 2G. Некоторые горнолыжные курорты Южного Тироля работают с начала декабря. Большинство итальянских горнолыжных курортов откроется перед католическим Рождеством.

Франция

Во Франции любители зимних видов спорта должны предъявить сертификат о вакцинации, справку о болезни или отрицательный результат теста на коронавирус. Люди старше 11 лет должны носить респираторы не только на канатных дорогах и подъемниках, но и в очередях. Сезон уже начался на некоторых французских горнолыжных курортах, остальные откроются в середине декабря.

Швейцария

Некоторые горнолыжные зоны Швейцарии уже работают. Большинство других курортов откроют сезон позже. Швейцарское федеральное управление общественного здравоохранения (BAG) указывает, что на всех закрытых подъемниках, канатных дорогах, а также в закрытых помещениях (например, залы ожидания) люди должны носить респираторы. Обязательство предъявить один из трех документов (вакцинация / справка о болезни / отрицательный тест) при использовании канатной дороги обсуждалось, но еще не введено. Это правило действует только для людей старше 16 лет в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания.

Германия

Большинство горнолыжных курортов в Германии планируют соблюдать правило трех подтверждений (вакцинация / справка о болезни / тест). Дети до 6 лет освобождаются от этой обязанности. На всех канатных дорогах и подъемниках нужно соблюдать дистанцию. Однако в некоторых федеральных землях Германии ограничения более строгие. Например, в Баварии будут следовать правилу 2G, то есть нужно предъявить сертификат о вакцинации или справку о болезни. Кроме того, канатными дорогами можно пользоваться только на 25%.

В горнолыжных зонах Баден-Вюртемберга действует правило 3G, однако при ухудшении эпидемической ситуации будет введено правило 2G. Правило не распространяется на детей младше 15 лет. Горнолыжный курорт Винтерберг (Северный Рейн-Вестфалия) открылся в конце ноября. Остальные горнолыжные курорты хотят начать сезон в декабре.

Источник: novinky.cz

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