Чрезвычайное положение в Чехии будет отменено после Рождества

Кабинет премьер-министра Петра Фиала (ODS) не будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение в стране. ЧП завершится в полночь 25 декабря.

Об этом Фиала заявил на первой пресс-конференции после назначения нового правительства.

После отмены чрезвычайного положения в Чехии перестанут действовать некоторые противоэпидемические меры, например, ограничение часов работы в ресторанах и ночных клубах или запрет на проведение рождественских ярмарок. Таким образом, в канун Нового года рестораны будут открыты после 22:00.

«Будут применяться только меры, предусмотренные законом о пандемии. Если ситуация будет развиваться негативно, правительство будет действовать быстро», — добавил новый глава Минздрава Властимил Валек (TOP 09).

Бывший министр здравоохранения Адам Войтех ранее рекомендовал новому правительству продлить чрезвычайное положение как минимум до начала следующего года.

В связи с эпидемией коронавируса чрезвычайное положение в Чехии было впервые объявлено 12 марта прошлого года и во второй раз 5 октября, а затем несколько раз продлевалось и завершилось 11 апреля 2021 года.

Источник: novinky.cz