Вход в Ботанический сад в пражском районе Троя будет бесплатным до конца февраля

​До конца февраля посетители могут полюбоваться неповторимой зимней красотой деревьев и растений в Ботаническом саду в пражском районе Троя. Осмотреть экспозиции Ботанического сада под открытым небом можно будет бесплатно каждый день с 9:00 до 16:00.

Посетители могут согреться, выпив стаканчик глинтвейна или горячего сидра, который можно купить в винотеке Св. Клары. В период рождественских праздников и 31 декабря Ботанический сад будет работать по сокращенному графику — с 9:00 до 14:00.

Окунуться в таинственную атмосферу оранжереи Fata Morgana с тропическими растениями и кваканьем маленьких тропических лягушек можно каждый день (кроме понедельника) с 9:00 до 16:00, однако вход на выставку платный (150 крон).

В зимние месяцы, особенно в снегу, можно увидеть цветы самого раннего гамамелиса виргинского (Hamamelis virginiana) или окрашенную, как будто замаскированную кору сосны Бунге (лат. Pinus bungeana).

Источник: kudyznudy.cz

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