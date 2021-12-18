Рождественский полет. Над Прагой пролетели истребители

Истребители вылетели из Пардубице в 13:10, пролетели над Прагой и приземлились в 14:03 в Чаславе.
«Это стандартный тренировочный полет. Только сегодня мы определились с такой «рождественской» концепцией» — говорится в сообщении чешской армии в Twitter.
Люди, которым удалось сфотографировать истребители, сразу же похвастались фотографиями или видеозаписью в соцсетях. Однако большинство из них жаловалось, что армия сообщила об учениях всего за несколько десятков минут до их начала.
«Летят прямо над нами! Я даже не успела подойти к окну, но гул был невероятный!», — написал один из очевидцев.
Источник: idnes.cz
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