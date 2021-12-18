Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.22
USD
22.44
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
03d 6 °C
Рождественский полет. Над Прагой пролетели истребители

Рождественский полет. Над Прагой пролетели истребители

420on.cz 465
Пять истребителей JAS-39 Gripen взлетели в небо в пятницу днем, чтобы совершить рождественский тренировочный полет по Чехии. Самолеты выстроились в «рождественскую ёлочку».
Фото: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Рождественский полет. Над Прагой пролетели истребители

Истребители вылетели из Пардубице в 13:10, пролетели над Прагой и приземлились в 14:03 в Чаславе. 

«Это стандартный тренировочный полет. Только сегодня мы определились с такой «рождественской» концепцией» — говорится в сообщении чешской армии в Twitter.

Люди, которым удалось сфотографировать истребители, сразу же похвастались фотографиями или видеозаписью в соцсетях. Однако большинство из них жаловалось, что армия сообщила об учениях всего за несколько десятков минут до их начала.

«Летят прямо над нами! Я даже не успела подойти к окну, но гул был невероятный!», — написал один из очевидцев.

Источник: idnes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
самолёт Чехия армия Рождество
Читайте
по теме 
Самолеты Eurowings будут летать из Праги на Кипр, в Рим и Португалию
02.11.2021 15:38 Экономика
Самолеты Eurowings будут летать из Праги на Кипр, в Рим и Португалию
1635
В выходные в аэропорту Мошнов в Чехии пройдут Дни НАТО
18.09.2021 09:07 Общество
В выходные в аэропорту Мошнов в Чехии пройдут Дни НАТО
1653
Два человека погибли при крушении спортивного самолета в Чехии
04.09.2021 15:42 Общество
Два человека погибли при крушении спортивного самолета в Чехии
2122
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
27.08.2021 12:44 Общество
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
1874
Последние новости:
17
декабря
Вход в Ботанический сад в пражском районе Троя будет бесплатным до конца февраля
17.12.2021 19:01 Общество
Вход в Ботанический сад в пражском районе Троя будет бесплатным до конца февраля
997
Новый министр здравоохранения Чехии впервые выступил перед общественностью
17.12.2021 17:32 Политика
Новый министр здравоохранения Чехии впервые выступил перед общественностью
1404
Чрезвычайное положение в Чехии будет отменено после Рождества
17.12.2021 15:19 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии будет отменено после Рождества
2481
Прага может стать городом для богатых
17.12.2021 11:17 Экономика
Прага может стать городом для богатых
4147
Покататься на лыжах за границей: какие условия нужно соблюдать
17.12.2021 09:02 Общество
Покататься на лыжах за границей: какие условия нужно соблюдать
1305
В Чехии с 19 января срок для ревакцинации будет сокращен для всех
17.12.2021 08:17 Экономика
В Чехии с 19 января срок для ревакцинации будет сокращен для всех
8681
16
декабря
В Чехии в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек
16.12.2021 16:37 Общество
В Чехии в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек
1783
Перед Рождеством Чешская почта обрабатывает около 750 000 посылок в день
16.12.2021 12:11 Общество
Перед Рождеством Чешская почта обрабатывает около 750 000 посылок в день
644
Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова уходит на пенсию
16.12.2021 11:32 Экономика
Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова уходит на пенсию
1206
Автомобильное топливо в Чехии продолжает дешеветь
16.12.2021 09:43 Экономика
Автомобильное топливо в Чехии продолжает дешеветь
2587


Мобильная версия