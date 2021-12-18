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Пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачка пьяным доставили в больницу: он отказался выходить из такси

Пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачка пьяным доставили в больницу: он отказался выходить из такси

420on.cz 230
Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек извинился за свое поведение в ночь на 17 декабря, когда его доставили в больницу в нетрезвом состоянии, потому что он отказался выйти из такси. На место происшествия приехала полиция.
Фото: zivotvcesku.cz
Пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачка пьяным доставили в больницу: он отказался выходить из такси

«Прошу прощения у таксиста, медиков и полицейских, извините, мне стыдно, пожалуйста, простите меня. Я также благодарю вас всех за терпение в ситуации, в которой я сильно разочаровал», — сказал Овчачек серверу aktu.cz.

Он попросил редакцию связаться с таксистом, которому он причинил вред. За поездку Овчачек не заплатил.

Овчачек заявил CNN Prima News, что не хочет оправдываться, это была ситуация, за которую ему стыдно и которая больше не повторится. Он добавил, что в последние недели находился под сильным давлением.

Пресс-секретарь президента воспользовался услугами такси в ночь на пятницу и был доставлен на улицу Делницка в Праге. Но там он отказался выходить из такси, после чего таксист вызвал полицию. Затем скорая помощь доставила Овчачка в Центральный военный госпиталь. Таксист заявил, что Овчачек не заплатил ему за поездку. Он добавил, что предложил подвезти его после того, как увидел лежащего на земле человека. Согласно информации aktu.cz, тест на наличие алкоголя в крови показал 1,99 промилле. 

«В 3 часа ночи полицейские выехали на улицу Делницка в пражском Голешовице, где мужчина 1979 года отказался покинуть автомобиль транспортной компании. На месте полицейские обнаружили, что он был сильно пьян, поэтому вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу», — сказал пресс-секретарь полиции Праги Ричард Хрдина.

Источник: novinky.cz

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Темы
алкоголь Больницы президент Чехия полиция такси
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