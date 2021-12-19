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Чехи больше путешествуют во время Рождества, 8% из них управляют автомобилем в нетрезвом виде

Чехи больше путешествуют во время Рождества, 8% из них управляют автомобилем в нетрезвом виде

420on.cz 22
Во время рождественских каникул чехи путешествуют гораздо чаще. Каждый четвертый чех на протяжении всего Рождества проводит в машине более восьми часов, в основном путешествуя с семьей или друзьями. 8% признались, что управляли автомобилем в нетрезвом виде, следует из опроса Nextbase.
Фото: Pixabay
Чехи больше путешествуют во время Рождества, 8% из них управляют автомобилем в нетрезвом виде

Конец года традиционно относится к самому опасному периоду на дорогах. Из-за предпраздничной суеты и плохих погодных условий нагрузка за рулем у многих водителей значительно возрастает. 

Согласно опросу, чехи больше всего путешествуют по Европе во время Рождества. Почти 25% респондентов в этот период проводят в дороге более восьми часов. Меньше всего времени за рулем на Рождество проводят голландцы.

Меняющиеся погодные условия на дорогах, такие как скользкая дорога и снег, вызывают наибольшую озабоченность у 63% чешских водителей. Туман был самой большой проблемой для 27% опрошенных, а для 8% водителей — ранние сумерки и связанная с этим плохая видимость. Согласно опросу, более половины отечественных автомобилистов также обеспокоены поведением других водителей, которые не адаптируют свое вождение к текущим погодным и дорожным условиям. Далее следуют опасения по поводу нетрезвых водителей (26%).

8% респондентов в Чехии признались, что употребляют алкоголь и садятся за руль, чаще это делают мужчины. Однако с этим результатом Чехия оказалась одной из лучших стран в международном сравнении. Большинство водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом виде, проживает во Франции (27%) и США (24%).

Опрос проводился в этом году на рубеже ноября и декабря. В нем приняли участие 1014 респондентов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Автомобили Чехия алкоголь Опрос общественного мнения
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