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Ураган остановил движение канатной дороги на горе Снежка

Ураган остановил движение канатной дороги на горе Снежка

420on.cz 249
Порывы ветра на самой высокой горе Чехии — Снежке — достигали 134,3 километра в час, сообщила администрация польского Национального парка Крконоше в Facebook. Из-за урагана были остановлены оба участка канатной дороги.
Ураган остановил движение канатной дороги на горе Снежка

Сегодня горная служба Крконоше предупредила о сильных порывах ветра, скорость которого может достигать 108 километров в час на гребнях и более 70 километров в низине. Канатная дорога на Снежку может работать при скорости ветра до 60 километров в час.

Администрация польского парка также предупредила о понижении температуры. Рано утром 19 декабря на Снежке было минус 2,5 градуса мороза, затем температура опустилась ниже минус четырех градусов. «Условия для пеших прогулок на горах в Крконоше сложные. Будьте осторожны», — заявили в Национальном парке Крконоше. 

Работа других канатных дорог и подъемников в Крконоше не была ограничена сильным ветром. К хребтам туристы могут добраться, например, по канатной дороге из Янских Лазней на Черную гору или на подъемниках из Шпиндлерува Млина на Плане и Медведин. 

Снежка — самая высокая гора в Чехии, её высота составляет 1603 метра. Климат на Снежке считается арктическим и высокогорным. На хребтах гор в Крконоше сейчас лежит около 30 сантиметров снега. 

Источник: ceskenoviny.cz

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