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Президент Чехии Милош Земан поддержал обязательную вакцинацию против covid-19

Президент Чехии Милош Земан поддержал обязательную вакцинацию против covid-19

420on.cz 455
Президент Чехии Милош Земан призвал ввести обязательную вакцинацию против covid-19 в Чешской Республике.
Президент Чехии Милош Земан поддержал обязательную вакцинацию против covid-19

Об этом он заявил, выступая на телеканале CNN Prima News. «Я один из немногих сторонников обязательной вакцинации. Мой аргумент очень прост: вакцинация от ряда болезней в нашей стране обязательна. Так что если вы добавите covid к этому набору болезней, ничего страшного не произойдет», — сказал Земан. 

Он считает, что быстро распространяющийся вариант омикрона является очень рискованным фактором в нынешней ситуации. «Если сейчас добавится новый штамм омикрона, есть риск того, что волны пандемии будут и дальше повторяться. Это мое мнение, которое я никому не навязываю, но заявляю о том публично», — добавил он.

При этом он отверг аргументы оппонентов и раскритиковал демонстрантов, которые проводят акции протеста против обязательной вакцинации: «Во-первых, вакцина не экспериментальная, а во-вторых, я думаю, что люди, которые идут на эти демонстрации, мстят за собственную незначительность», — сказал Земан. 

По его словам, за обязательную вакцинацию высказались президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. «Как минимум, половина врачей выступает против обязательной вакцинации, в том числе и новый министр здравоохранения», — сказал президент.

В Чехии до сих пор в обязательном порядке вакцинируются от 11 болезней, большая часть прививок делается в детстве. Это, например, вещества против кори, столбняка или дифтерии, которые практически не распространяются в Чехии из-за вакцинации. Около недели назад в Сборнике законов Чехии был опубликован указ, который вводит обязательную вакцинацию против коронавируса для людей старше 60 лет и отдельных профессий, которые более подвержены риску заражения коронавирусом. Новый министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) ранее заявлял, что его кабинет обязательно внесет поправки в указ.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
вакцинация коронавирус Чехия Болезни врачи прививки президент Милош Земан Министерство здравоохранения
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