Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.22
USD
22.44
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01n 5 °C
ЧП на Вацлавской площади: эвакуатор оборвал электрический кабель, на прохожего упал кусок балкона

ЧП на Вацлавской площади: эвакуатор оборвал электрический кабель, на прохожего упал кусок балкона

420on.cz 267
Днем 19 декабря эвакуатор, увозивший плохо припаркованный автомобиль на Вацлавской площади, ​​оборвал кабель, через который получали электричество палатки на рождественской ярмарке. Рождественские рынки вынуждены были прекратить свою работу. Кроме того, кабель повредил перила на балконе одного из зданий, кусок арматуры упал на ногу прохожему.
Фото: blesk.cz
ЧП на Вацлавской площади: эвакуатор оборвал электрический кабель, на прохожего упал кусок балкона

«Медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который получил травму ноги на месте. Впоследствии он был доставлен в хирургическое отделение больницы», — подтвердила Яна Поштова, пресс-секретарь пражской скорой помощи.

В результате инцидента пострадал балкон дворца Fénix. Кусок перил висел на тросе в воздухе. Полиция расследует случившееся на предмет причинения ущерба чужому имуществу.

Работники рождественских рынков в центре Праги ждут восстановления электроэнергии. «Мы не можем продавать и пока не знаем, когда будет подключено электричество», — сказал один из торговцев.

Хотя в Чехии сейчас введено чревычайное положение и рождественские ярмарки запрещены постановлением Минздрава, администрация Праги 1 организует их на Вацлавской площади как культурное мероприятие. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Рождественские рынки Рождество в Праге Рождество Чехия полиция спасатели Автомобили электричество
Читайте
по теме 
Некоторые рождественские ярмарки в Чехии решили продолжить работу, несмотря на запрет
01.12.2021 08:26 Общество
Некоторые рождественские ярмарки в Чехии решили продолжить работу, несмотря на запрет
4355
Карантинные меры: что изменилось с 26 ноября
26.11.2021 08:24 Коронавирус
Карантинные меры: что изменилось с 26 ноября
7240
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
24.11.2021 12:42 Общество
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
5299
Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге
23.11.2021 08:53 Общество
Новогодняя елка прибыла на Староместскую площадь в Праге
2968
Последние новости:
19
декабря
В феврале новое правительство внесет поправки в указ Минздрава об обязательной вакцинации
19.12.2021 16:27 Коронавирус
В феврале новое правительство внесет поправки в указ Минздрава об обязательной вакцинации
555
Президент Чехии Милош Земан поддержал обязательную вакцинацию против covid-19
19.12.2021 12:40 Общество
Президент Чехии Милош Земан поддержал обязательную вакцинацию против covid-19
840
Ураган остановил движение канатной дороги на горе Снежка
19.12.2021 11:56 Общество
Ураган остановил движение канатной дороги на горе Снежка
421
Чехи больше путешествуют во время Рождества, 8% из них управляют автомобилем в нетрезвом виде
19.12.2021 09:21 Общество
Чехи больше путешествуют во время Рождества, 8% из них управляют автомобилем в нетрезвом виде
451
18
декабря
В Чехии прошли памятные акции, посвященные 10-летию со дня смерти Вацлава Гавела
18.12.2021 18:45 Политика
В Чехии прошли памятные акции, посвященные 10-летию со дня смерти Вацлава Гавела
628
Пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачка пьяным доставили в больницу: он отказался выходить из такси
18.12.2021 17:02 Общество
Пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачка пьяным доставили в больницу: он отказался выходить из такси
1629
Рождественский полет. Над Прагой пролетели истребители
18.12.2021 09:27 Общество
Рождественский полет. Над Прагой пролетели истребители
1332
17
декабря
Вход в Ботанический сад в пражском районе Троя будет бесплатным до конца февраля
17.12.2021 19:01 Общество
Вход в Ботанический сад в пражском районе Троя будет бесплатным до конца февраля
1783
Новый министр здравоохранения Чехии впервые выступил перед общественностью
17.12.2021 17:32 Политика
Новый министр здравоохранения Чехии впервые выступил перед общественностью
2099
Чрезвычайное положение в Чехии будет отменено после Рождества
17.12.2021 15:19 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии будет отменено после Рождества
3536


Мобильная версия