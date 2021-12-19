ЧП на Вацлавской площади: эвакуатор оборвал электрический кабель, на прохожего упал кусок балкона

Днем 19 декабря эвакуатор, увозивший плохо припаркованный автомобиль на Вацлавской площади, ​​оборвал кабель, через который получали электричество палатки на рождественской ярмарке. Рождественские рынки вынуждены были прекратить свою работу. Кроме того, кабель повредил перила на балконе одного из зданий, кусок арматуры упал на ногу прохожему.

Фото: blesk.cz

«Медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который получил травму ноги на месте. Впоследствии он был доставлен в хирургическое отделение больницы», — подтвердила Яна Поштова, пресс-секретарь пражской скорой помощи.

В результате инцидента пострадал балкон дворца Fénix. Кусок перил висел на тросе в воздухе. Полиция расследует случившееся на предмет причинения ущерба чужому имуществу.

Работники рождественских рынков в центре Праги ждут восстановления электроэнергии. «Мы не можем продавать и пока не знаем, когда будет подключено электричество», — сказал один из торговцев.

Хотя в Чехии сейчас введено чревычайное положение и рождественские ярмарки запрещены постановлением Минздрава, администрация Праги 1 организует их на Вацлавской площади как культурное мероприятие.

Источник: novinky.cz

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