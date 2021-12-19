ЧП на Вацлавской площади: эвакуатор оборвал электрический кабель, на прохожего упал кусок балкона

«Медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который получил травму ноги на месте. Впоследствии он был доставлен в хирургическое отделение больницы», — подтвердила Яна Поштова, пресс-секретарь пражской скорой помощи.
В результате инцидента пострадал балкон дворца Fénix. Кусок перил висел на тросе в воздухе. Полиция расследует случившееся на предмет причинения ущерба чужому имуществу.
Работники рождественских рынков в центре Праги ждут восстановления электроэнергии. «Мы не можем продавать и пока не знаем, когда будет подключено электричество», — сказал один из торговцев.
Хотя в Чехии сейчас введено чревычайное положение и рождественские ярмарки запрещены постановлением Минздрава, администрация Праги 1 организует их на Вацлавской площади как культурное мероприятие.
Источник: novinky.cz
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