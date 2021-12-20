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Чех выиграл 250 миллионов крон в лотерее Sportka

Чех выиграл 250 миллионов крон в лотерее Sportka

420on.cz 859
В воскресенье вечером один из участников лотереи Sportka в Чехии выиграл 250 миллионов крон. Это третий по величине выигрыш за всю историю этой лотереи.
Фото: sazka.cz
Чех выиграл 250 миллионов крон в лотерее Sportka

Игроку придется заплатить 15-процентный налог на выигрыш, который составляет 37,5 миллиона крон.

Игроку выпали числа первого хода 6, 13, 14, 15, 30 и 48. Чтобы получить Super Jackpot, нужно не только угадать все числа, но и выиграть любую игру в категории Šance, а также иметь полный лотерейный билет за 220 крон.

«У победителя есть 12 месяцев, чтобы забрать приз в соответствии с условиями лотереи, но мы предполагаем, что он придет в Sazka к концу года и заберет свой подарок к Рождеству», — сказала пресс-секретарь Sazka Вероника Диамантова.

Самый высокий выигрыш в лотерею Sportka был зафиксирован в 2013 году, когда игрок из Пардубицкого края выиграл почти 400 миллионов крон. 

Источник: novinky.cz

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Темы
лотерея Чехия деньги
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