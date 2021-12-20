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Женщина украла чихуахуа из торгового центра в Праге

Женщина украла чихуахуа из торгового центра в Праге

420on.cz 436
Собаку породы чихуахуа хозяйка привязала у входа в торговый центр в Праге. Собаку похитила неизвестная женщина. Хотя ее действия были засняты камерой видеонаблюдения, найти женщину не удалось. Полиция просит общественность помочь установить ее личность.
Женщина украла чихуахуа из торгового центра в Праге

Инцидент произошел в начале декабря. Хозяйка пошла за покупками в торговый центр на улице На Панкраци с десятилетним чихуахуа Мики, которого она привязала к рекламному стенду. Когда она вернулась из магазина, собаки на месте не было. Однако на камере видеонаблюдения запечатлена и сама кража, и подозрительная женщина, сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишнёва.

Podezřelá žena s čivavou

Собака пока не найдена. Информацию о личности подозреваемой просят сообщать по телефону 158. Дело расследуется полицией как кража, за которую преступнице грозит до двух лет тюрьмы.

Источник: novinky.cz

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Темы
животные Прага кражи преступность полиция Чехия
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