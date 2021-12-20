В Праге будут делать операции с помощью кибернетического ножа

​Центральный военный госпиталь в Праге (ÚVN) приобрел уникальный кибернетический нож CyberKnife. Аппарат, который является вторым в стране, может облучать не только труднодоступные опухоли, но и те, которые меняют свое положение из-за дыхания и физических процессов. Процедура, которая длится всего около 30 минут, защищает здоровые ткани вокруг опухоли от повреждений.

64-летняя Яна Коларжова лечится в ÚVN. «Сначала я заподозрила паралич лицевого нерва, потому что у меня начало покалывать правую губу. Мой невролог обнаружил, что что-то не так и в итоге меня направили сюда», — рассказывает пациентка. Опухоль размером три сантиметра давила на нервы в головном мозге, вызывая неприятное покалывание и подергивание лица. Обычная операция была бы слишком рискованной для Яны Коларжовой, облучение кибернетическим ножом может помочь ей в лечении. Уникальное устройство, которое является вторым в стране (еще одним владеет больница в Остраве), позволяет точечно и целенаправленно облучать опухолевые клетки даже в труднодоступных местах.

«Устройство действительно облучает конкретную опухолевую ткань с точностью до миллиметра и в то же время сохраняет окружающие здоровые ткани. Основная цель этого лечения — остановить рост опухоли», — описывает нейрохирург Давид Нетука. Благодаря новому устройству врачи пражского госпиталя уже вылечили или готовят к лечению около 40 пациентов.

Один сеанс обычно длится около получаса, обычно пациентам приходится повторять его от одного до пяти раз, в зависимости от размера и расположения опухоли. Яна Коларжова уже завершила свое третье облучение аппаратом.

Огромное преимущество заключается в том, что процедура проводится в амбулаторных условиях и пациент может отправиться домой почти сразу и без серьезных побочных эффектов. Помимо опухолей, облучение также используется для снятия боли или в случае сосудистых аномалий в головном или спинном мозге,

Источник: novinky.cz

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