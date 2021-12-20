В Чехии откроются 3000 точек по продаже рождественского карпа

В этом году в Чешской Республике будет около 3000 торговых точек по продаже карпа, что примерно на 400 больше, чем в прошлом году. Об этом ČTK сообщил сегодня пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления (SVS) Петр Ворличек.

Большинство киосков — около трети от общего числа — находятся в Южной Моравии. В Средней Чехии и Моравскосилезском крае будет расположено 300 точек по продаже живой рыбы и около 210 — в Праге.

Как и в предыдущие годы, продавцов будут проверять инспекторы. В прошлом году они обнаружили нарушения примерно в 2% от общего количества проверок, что является улучшением по сравнению с предыдущим годом, когда их было 4%. Самым распространенным нарушением было отсутствие информации о торговой точке — продавцы обязаны сообщить об этом в SVS за неделю до начала продаж. Другие нарушения связаны с гигиеной и плохими условиями содержания рыбы. Ветеринары проверяют, достаточно ли у рыбы кислорода и если продавцы не переполняют чаны.

«В каждой точке должно быть обязательное оборудование. Рабочая поверхность должна легко чиститься и дезинфицироваться. Убийство рыбы не должно нарушать закон о защите животных», — добавили в SVS.

Защитники прав животных, например, Organizace Compassion in World Farming, уже давно борются за запрет продажи живой рыбы. По ее словам, здоровье рыбы ухудшается, если ее переносят в полиэтиленовом пакете. «В результате жаберные пластины слипаются, жаберная функция ухудшается, и рыба задыхается. Перед тем, как убить карпа, рыбу обычно держат в ванне, которая является для нее абсолютно непригодной средой», — добавляют защитники животных.

Источник: ceskenoviny.cz

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