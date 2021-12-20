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С 2023 года из центра Праги исчезнут конные экипажи

С 2023 года из центра Праги исчезнут конные экипажи

420on.cz 310
С января 2023 г. в чешской столице вступит в силу запрет на стоянки для конных экипажей, использующихся для туристических прогулок. Городской совет Праги принял такое решение в рамках пересмотра вопроса о разрешенной торговле.
Фото: blesk.cz
С 2023 года из центра Праги исчезнут конные экипажи

Как сообщил член совета Адам Забранский от партии «Пираты», эксплуатация конных упряжек в условиях города вызывает проблемы, а животные, по мнению специалистов, страдают от смога, перепадов температуры и твердой поверхности дорог.

Забранский уточнил, что сами экипажи не будут запрещены, однако город перестанет поддерживать их использование, то есть перестанет предоставлять места для стоянок на Староместской площади и в парке Стромовка.

Член городского совета Ян Хабр от партии «ТОП-09» уточнил, что после запрета на стоянки будет обсуждаться вопрос работы конных упряжек с их владельцами. Также животным, возможно, будут подыскивать новый дом.

Адам Забранский напомнил, что подобные шаги по ограничению использования конных экипажей уже предприняли Париж, Лондон, Рим, Барселона и Монреаль.

Источник: ruski.radio.cz

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животные центр Праги Прага запрет Чехия
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