В Праге задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского

Осенью мужчина с поддельными документами полицейского остановил как минимум три машины. Он не штрафовал водителей, только выдавал им предупреждения.

В сентябре 29-летний молодой человек остановил автомобиль Audi в Праге 7 на своей полностью экипированной Škoda. Он был в полицейской форме и предъявил водителю фальшивый нагрудный знак. Он потребовал от водителя документы, но не наложил штраф.

Полиция узнала о фальшивом «коллеге», когда на линию 158 позвонил другой водитель, заявив, что имеет дело со странным полицейским. Он сообщил номерной знак автомобиля, через несколько дней лже-полицейского задержали и доставили на допрос.

«В ходе допроса мужчина признался судебным экспертам, что уже проверил в общей сложности три автомобиля аналогичным образом. Он не хотел штрафовать водителя, а наказать его морально. Ему достаточно было извинений», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

У машины задержанного были синие маяки за лобовым стеклом и задним стеклом, а также красный знак «Стоп».

Преступники обвинили его в присвоении полномочий госслужащего и подделке официальных документов, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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