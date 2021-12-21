В Чехии женщина продавала детскую коляску через Интернет и потеряла 700 тысяч крон

Мошенники в Интернете придумывают все более сложные схемы, с помощью которых выманивают деньги. Это подтверждает опыт молодой женщины из города Чески-Крумлов, которая продавала детскую коляску Xlander. Заграничный покупатель связался с ней, чтобы согласовать условия покупки через приложение WhatsApp. В результате у женщины украли 700 тысяч крон.

Впоследствии покупатель заявил, что у него возникли проблемы с переводом денег и стал просить у продавца номер счета и другие платежные реквизиты, необходимые для оплаты. К сожалению, женщина предоставила ему эти данные. Затем она получила электронное письмо с просьбой заплатить определенную сумму при условии, что ей эти деньги впоследствии вернут.

Пострадавшая платила несколько раз, однако возникла якобы другая проблема — оплата не проходила через платежную систему. Поэтому женщину мошенники в итоге попросили заплатить наличными через банкомат Bitcoin, что она сделала еще несколько раз.

В результате в период с начала ноября до середины декабря этого года неизвестный преступник похитил у женщины более 700 000 крон. Сотрудники полиции расследуют дело по подозрению в совершении мошенничества.

Полиция предупреждает: нужно быть очень осторожным не только при покупке, но и при продаже товаров в Интернете.

Источник: tydenikpolicie.cz

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