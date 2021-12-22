Многие зоопарки в Чехии проводят рождественские акции 24 декабря

Чешские зоопарки приглашают покормить зверей и насладиться праздничной атмосферой в канун Рождества 24 декабря. Многие зоопарки будут в этот день работать в первой половине дня.

В зоопарке Усти-над-Лабем можно увидеть более 1000 животных. Самым известным обитателем зоопарка является орангутанг Ňuňák, сыгравший главную роль в кинокомедии «Два человека в зоопарке». 4 декабря зоопарк открыт с 10:00 до 14:00 (кассы открыты до 12:30).

Соблюдать традиции будут и в зоопарке Брно. В Рождество здесь запланированы кормление животных с комментариями заводчиков. 24 декабря в 10.00 будут кормить полярную лисицу, в 11.00 — красную панду, в 11.30 — двугорбых верблюдов. Зоопарк будет открыт до 14:00.

Подарок на Рождество приготовил и зоопарк в Дечине — 24 декабря вход для посетителей будет бесплатным. Можно принести с собой еду для животных, но оставить угощение нужно будет у кассы в специальном отделении. Зоопарк будет открыт в этот день с 8:00 до 16:00.

Бесплатный вход для детей в возрасте до 15 лет приготовил и зоопарк в Остраве 24, 25 и 26 декабря. Здесь также пройдут экскурсии и кормление животных.

Источник: kudyznudy.cz